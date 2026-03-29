Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3158085
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

LPG Crisis: एजेंसी के बाहर मच्छरदानी लगाकर रात गुजारने को मजबूर उपभोक्ता, मोतिहारी में गैस का संकट

LPG Gas Crisis News: मोतिहारी के पताही में रसोई गैस की भारी किल्लत के चलते उपभोक्ता गैस एजेंसी के बाहर सड़कों पर सोने को मजबूर हैं. लोग रात भर मच्छरदानी लगाकर और खाली सिलेंडरों को जंजीरों से बांधकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:20 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी में गैस का महासंकट
मोतिहारी में गैस का महासंकट

Motihari LPG Gas Crisis: बिहार के मोतिहारी जिले से रसोई गैस (LPG) की किल्लत और कालाबाजारी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. मोतिहारी के पताही इलाके में गैस सिलेंडर पाने की जद्दोजहद इस कदर बढ़ गई है कि उपभोक्ता अब घरों को छोड़कर गैस एजेंसी के बाहर ही डेरा डाले हुए हैं. ताज्जुब की बात यह है कि लोग रात के अंधेरे में सड़क किनारे ही मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं ताकि सुबह होते ही लाइन में सबसे आगे लग सकें. प्रशासन के दावों और एक्शन के बावजूद जमीन पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और आम आदमी एक अदद सिलेंडर के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है.

पताही से आई हैरान करने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गैस एजेंसी के बाहर का नजारा किसी शरणार्थी शिविर जैसा लग रहा है. जिन उपभोक्ताओं के पास मच्छरदानी है, वे उसे सड़क किनारे टांग कर सो रहे हैं, लेकिन जिनके पास यह सुविधा नहीं है, वे रात भर मच्छरों के डंक सहने को विवश हैं. सुरक्षा का आलम यह है कि गैस की चोरी या छीना-झपटी के डर से उपभोक्ताओं ने अपने खाली सिलेंडरों को लोहे के सिक्कड़ और तालों में बांध रखा है. सिलेंडर की पहरेदारी करते-करते लोगों की रातें सड़कों पर ही गुजर रही हैं.

उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत तकनीकी व्यवस्था और वितरण प्रणाली को लेकर है. कई लोगों का कहना है कि उनके मोबाइल पर गैस बुकिंग का ओटीपी तो गिर रहा है, लेकिन जब वे एजेंसी पहुँचते हैं, तो उन्हें स्टॉक खत्म होने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है. बुजुर्ग उपभोक्ता राजाराम कुमार ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि गैस न मिलने से घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है. उन्होंने कहा, "मेरे पास तो मच्छरदानी भी नहीं है, रात भर मच्छर काटते हैं लेकिन गैस की उम्मीद में यहीं पड़े रहना पड़ता है." जिला प्रशासन को लगातार इस अव्यवस्था की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- सीएम नीतीश की दिल्ली रवानगी की तैयारी! कल छोड़ सकते हैं बिहार विधान परिषद की सदस्यता

एक तरफ मोतिहारी में गैस की कालाबाजारी की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, जहाँ ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं. दूसरी तरफ, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो सरकारी दाम पर गैस लेना चाहते हैं, उन्हें सड़कों पर सोने को मजबूर किया जा रहा है. उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस की आपूर्ति को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है ताकि कालाबाजारी करने वालों को फायदा पहुँचाया जा सके. पताही के इन दृश्यों ने यह साफ कर दिया है कि रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी आम जनता को भारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है.

इनपुट- पंकज कुमार

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
LPG Crisis: एजेंसी के बाहर मच्छरदानी लगाकर रात गुजारने को मजबूर उपभोक्ता
Jehanabad news
जहानाबाद की बेटी का कमाल! मैट्रिक परीक्षा में बिहार में हासिल किया 9वां स्थान
CM nitish kumar
सीएम नीतीश की दिल्ली रवानगी की तैयारी! कल छोड़ सकते हैं बिहार विधान परिषद की सदस्यता
Pappu Yadav
'90% नेता सेक्स रैकेट में शामिल...', पप्पू यादव का विवादित बयान, सरकार से की ये मांग
Bihar Matric Result 2026
Bihar Matric Result: बेतिया के सत्यम का जलवा, 482 अंक लाकर जिले का नाम किया रौशन
Jehanabad news
Bihar Board 10th Topper: शेखपुरा के होनहारों का जलवा, टॉप-10 में 9 ने मारी बाजी
Jehanabad news
जहानाबाद एसपी का चला हंटर, कर्तव्य में लापरवाही पर तीन थानों के प्रभारी सस्पेंड
BSEB 10th Result 2026
बिहार 10वीं रिजल्ट: वैशाली की शबरीन परवीन बनीं स्टेट टॉपर, रचा नया कीर्तिमान!
Bokaro News
बोकारो: दुबई गए प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गांव में पसरा मातम
Bokaro News
बोकारो: दुबई गए प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गांव में पसरा मातम