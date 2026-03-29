LPG Crisis: एजेंसी के बाहर मच्छरदानी लगाकर रात गुजारने को मजबूर उपभोक्ता, मोतिहारी में गैस का संकट

Motihari LPG Gas Crisis: बिहार के मोतिहारी जिले से रसोई गैस (LPG) की किल्लत और कालाबाजारी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. मोतिहारी के पताही इलाके में गैस सिलेंडर पाने की जद्दोजहद इस कदर बढ़ गई है कि उपभोक्ता अब घरों को छोड़कर गैस एजेंसी के बाहर ही डेरा डाले हुए हैं. ताज्जुब की बात यह है कि लोग रात के अंधेरे में सड़क किनारे ही मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं ताकि सुबह होते ही लाइन में सबसे आगे लग सकें. प्रशासन के दावों और एक्शन के बावजूद जमीन पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और आम आदमी एक अदद सिलेंडर के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है.

पताही से आई हैरान करने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गैस एजेंसी के बाहर का नजारा किसी शरणार्थी शिविर जैसा लग रहा है. जिन उपभोक्ताओं के पास मच्छरदानी है, वे उसे सड़क किनारे टांग कर सो रहे हैं, लेकिन जिनके पास यह सुविधा नहीं है, वे रात भर मच्छरों के डंक सहने को विवश हैं. सुरक्षा का आलम यह है कि गैस की चोरी या छीना-झपटी के डर से उपभोक्ताओं ने अपने खाली सिलेंडरों को लोहे के सिक्कड़ और तालों में बांध रखा है. सिलेंडर की पहरेदारी करते-करते लोगों की रातें सड़कों पर ही गुजर रही हैं.

उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत तकनीकी व्यवस्था और वितरण प्रणाली को लेकर है. कई लोगों का कहना है कि उनके मोबाइल पर गैस बुकिंग का ओटीपी तो गिर रहा है, लेकिन जब वे एजेंसी पहुँचते हैं, तो उन्हें स्टॉक खत्म होने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है. बुजुर्ग उपभोक्ता राजाराम कुमार ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि गैस न मिलने से घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है. उन्होंने कहा, "मेरे पास तो मच्छरदानी भी नहीं है, रात भर मच्छर काटते हैं लेकिन गैस की उम्मीद में यहीं पड़े रहना पड़ता है." जिला प्रशासन को लगातार इस अव्यवस्था की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा है.

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एक तरफ मोतिहारी में गैस की कालाबाजारी की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, जहाँ ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं. दूसरी तरफ, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो सरकारी दाम पर गैस लेना चाहते हैं, उन्हें सड़कों पर सोने को मजबूर किया जा रहा है. उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस की आपूर्ति को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है ताकि कालाबाजारी करने वालों को फायदा पहुँचाया जा सके. पताही के इन दृश्यों ने यह साफ कर दिया है कि रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी आम जनता को भारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है.

इनपुट- पंकज कुमार