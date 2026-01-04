Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3063667
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, लीगल नोटिस भेजने की तैयारी शुरू

मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन ने संस्थान की छवि बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कुलपति की नियुक्ति पर लीगल नोटिस जारी होने के बाद चीफ प्रॉक्टर प्रसून दत्त सिंह ने इसे भ्रामक बताया और एक पत्रकार सहित अन्य पर मानहानि का दावा करने की बात कही.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:37 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी
मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी

Mahatma Gandhi Central University Motihari News: उत्तर बिहार की शान माना जाने वाला और बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (MGCU) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो संस्थान की छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं. चीफ प्रॉक्टर प्रसून दत्त सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रामक खबरें फैलाने वालों और बेवजह कानूनी पचड़ों में घसीटने वालों पर अब मानहानि का मुकदमा चलाया जाएगा.

मोतिहारी के लोगों के लंबे आंदोलन और जागरूकता के बाद इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी. हालांकि, कई साल बीत जाने के बाद भी यह विश्वविद्यालय अपने स्थायी भवन के लिए जद्दोजहद कर रहा है और आज भी किराए की इमारतों में संचालित हो रहा है. स्थापना के शुरुआती दिनों से ही यह संस्थान राजनीति और गुटबाजी का अखाड़ा बना रहा. पूर्व कुलपति अरविंद अग्रवाल के कार्यकाल में छात्र और प्रोफेसरों के बीच के विवाद इतने गहरे थे कि कई बार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था. लेकिन समय के साथ यहाँ की तस्वीर बदली है. आज यहाँ के छात्र ऊंचे पैकेज पर नौकरियां पा रहे हैं. ऋषिता श्रीवास्तव जैसी कई छात्राओं ने यहाँ से बीटेक कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, जिससे अब परिसर का माहौल किसी बड़े महानगर के संस्थान जैसा नजर आता है.

विश्वविद्यालय की छवि में सुधार के बीच हाल ही में वर्तमान कुलपति की नियुक्ति को लेकर एक अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस ने शैक्षणिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. कुलपति ने इसे महज 'दबाव बनाने का असफल प्रयास' करार दिया है. वहीं, चीफ प्रॉक्टर प्रसून दत्त सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर संस्थान को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने एक स्थानीय पत्रकार का नाम लेते हुए कहा कि विश्वविद्यालय उन्हें लीगल नोटिस भेज रहा है और भ्रामक खबरें चलाने के आरोप में उन पर मानहानि का केस किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- CM नीतीश की राह पर हिमंत बिस्वा सरमा! असम में सत्ता बचाने के लिए अपनाया ये फॉर्मूला

विवाद का मुख्य बिंदु वरिष्ठता को लेकर है. चीफ प्रॉक्टर ने तकनीकी पहलू स्पष्ट करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में सीनियरिटी 'एलिजिबिलिटी' के दिन से गिनी जाती है, न कि 'नोटिफिकेशन' के दिन से. उन्होंने आरोप लगाया कि लीगल नोटिस भेजने वाले और संबंधित पत्रकार को नियमों की बुनियादी जानकारी नहीं है, जिसके अभाव में वे गलत तथ्य समाज के सामने परोस रहे हैं. प्रशासन ने अब तय किया है कि संस्थान की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है.

इनपुट - प्रशांत कुमार

TAGS

Motihari News

Trending news

Shreyasi Singh
'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' इस पहल से बदलेगा बिहार के खेल का भविष्य: श्रेयसी सिंह
Motihari News
महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
Bihar Bhikshavriti Nivaran Yojana
बिहार सरकार की नई पहल, भिक्षुकों को सम्मान से जीने के लिए मिलेंगे 10 हजार रुपये
Railway Running Staff Strike
'मेरे पापा को न्याय दो', मुजफ्फरपुर जंक्शन पर परिवार संग धरने पर रनिंग स्टाफ
CM nitish kumar
शकुनी चौधरी को जन्मदिन की बधाई दे सीएम नीतीश ने की सम्राट चौधरी के काम की जमकर तारीफ
Manoj Kumar
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर सियासत गरम, KKR के फैसले पर मनोज कुमार ने उठाए सवाल
Himanta Biswa Sarma
CM नीतीश की राह पर हिमंत बिस्वा सरमा! असम में सत्ता बचाने के लिए अपनाया ये फॉर्मूला
Darbhanga News
एटीएम फ्रॉड का नया खेल: मदद के बहाने कार्ड फंसाकर साइबर ठगों ने उड़ाए 33,550 रुपए
Patna crime news
पार्सल देने के बहाने नीचे बुलाया और फिर..., पटना में छात्र के साथ कुकर्म
Lakhisarai Weather
शीतलहर के चलते लखीसराय में 8 जनवरी तक स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश