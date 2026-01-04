महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, लीगल नोटिस भेजने की तैयारी शुरू

Mahatma Gandhi Central University Motihari News: उत्तर बिहार की शान माना जाने वाला और बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (MGCU) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो संस्थान की छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं. चीफ प्रॉक्टर प्रसून दत्त सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रामक खबरें फैलाने वालों और बेवजह कानूनी पचड़ों में घसीटने वालों पर अब मानहानि का मुकदमा चलाया जाएगा.

मोतिहारी के लोगों के लंबे आंदोलन और जागरूकता के बाद इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी. हालांकि, कई साल बीत जाने के बाद भी यह विश्वविद्यालय अपने स्थायी भवन के लिए जद्दोजहद कर रहा है और आज भी किराए की इमारतों में संचालित हो रहा है. स्थापना के शुरुआती दिनों से ही यह संस्थान राजनीति और गुटबाजी का अखाड़ा बना रहा. पूर्व कुलपति अरविंद अग्रवाल के कार्यकाल में छात्र और प्रोफेसरों के बीच के विवाद इतने गहरे थे कि कई बार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था. लेकिन समय के साथ यहाँ की तस्वीर बदली है. आज यहाँ के छात्र ऊंचे पैकेज पर नौकरियां पा रहे हैं. ऋषिता श्रीवास्तव जैसी कई छात्राओं ने यहाँ से बीटेक कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, जिससे अब परिसर का माहौल किसी बड़े महानगर के संस्थान जैसा नजर आता है.

विश्वविद्यालय की छवि में सुधार के बीच हाल ही में वर्तमान कुलपति की नियुक्ति को लेकर एक अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस ने शैक्षणिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. कुलपति ने इसे महज 'दबाव बनाने का असफल प्रयास' करार दिया है. वहीं, चीफ प्रॉक्टर प्रसून दत्त सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर संस्थान को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने एक स्थानीय पत्रकार का नाम लेते हुए कहा कि विश्वविद्यालय उन्हें लीगल नोटिस भेज रहा है और भ्रामक खबरें चलाने के आरोप में उन पर मानहानि का केस किया जाएगा.

विवाद का मुख्य बिंदु वरिष्ठता को लेकर है. चीफ प्रॉक्टर ने तकनीकी पहलू स्पष्ट करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में सीनियरिटी 'एलिजिबिलिटी' के दिन से गिनी जाती है, न कि 'नोटिफिकेशन' के दिन से. उन्होंने आरोप लगाया कि लीगल नोटिस भेजने वाले और संबंधित पत्रकार को नियमों की बुनियादी जानकारी नहीं है, जिसके अभाव में वे गलत तथ्य समाज के सामने परोस रहे हैं. प्रशासन ने अब तय किया है कि संस्थान की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है.

