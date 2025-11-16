पूर्वी चंपारण में मतदान प्रक्रिया में घोर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 4 मतदान कर्मी निलंबित

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पूर्वी चंपारण जिले में एक गंभीर लापरवाही सामने आई. सुगौली विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 219, उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमुई में मतदान के बाद VVPAT पर्चियों को लापरवाही से गिरा हुआ पाया गया. यह स्थिति मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता और पारदर्शिता पर सीधे सवाल उठाती है. स्थानीय लोगों ने पर्चियों को जमीन पर पड़े देख हंगामा किया, जिसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मोतिहारी ने तुरंत संज्ञान लिया और कठोर कार्रवाई का आदेश दिया. प्रशासन ने साफ किया है कि चुनावी सामग्री के साथ लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती.

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा जारी आदेश के अनुसार बूथ संख्या 219 पर तैनात मतदान दल के चारों सदस्यों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है. निलंबित कर्मियों में पीठासीन पदाधिकारी प्रभाकर कुमार सिंह, प्रथम मतदान पदाधिकारी कृष्ण कुमार बाजपेयी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी मो. ऐजाज आलम और तृतीय मतदान पदाधिकारी मो. प्रवेश आलम शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि मतदान समाप्त होने के बाद पर्चियों को सुरक्षित रखने और जमा करने में इन अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही की. यह घटना मतदान दल की ओर से पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाने का स्पष्ट संकेत है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में कहा है कि इन चारों कर्मियों ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही उन्होंने सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (i), (ii) और (iii) को भी तोड़ा है. VVPAT पर्चियों का सुरक्षित निस्तारण चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसमें चूक होना गंभीर अपराध माना जाता है. प्रशासन ने चारों कर्मियों को निलंबित करने के साथ निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी निर्धारित किया गया है, और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की जाएगी. जिलाधिकारी ने सभी मतदान अधिकारियों को भविष्य में सतर्क रहते हुए नियमों का पूरी तरह पालन करने की चेतावनी दी है.

