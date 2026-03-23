Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3151393
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई: चकिया सिटी हॉस्पिटल सील, डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता गिरफ्तार

मोतिहारी जिले के चकिया में प्रशासन ने एक निजी अस्पताल 'चकिया सिटी हॉस्पिटल' को सील कर दिया है. एसडीएम शिवानी शुभम की छापेमारी में पाया गया कि अस्पताल का शिशु ICU बिना किसी डॉक्टर और पावर बैकअप के संचालित था. वेंटिलेटर पर बच्चों की देखभाल मैट्रिक फेल नर्स कर रही थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:53 PM IST

Trending Photos

चकिया सिटी हॉस्पिटल सील
चकिया सिटी हॉस्पिटल सील

मोतिहारी के चकिया इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहे अवैध खेल का पर्दाफाश हुआ है. चकिया की अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) शिवानी शुभम और अनुमंडल अस्पताल प्रभारी डॉ. चंदन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने 'चकिया सिटी हॉस्पिटल' पर अचानक छापेमारी की. प्रशासन को लगातार इस अस्पताल के बारे में शिकायतें मिल रही थीं. जैसे ही टीम अस्पताल के भीतर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए. अस्पताल के भीतर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं और मरीजों की जान जोखिम में थी.

अस्पताल के भीतर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां बने 'शिशु गहन चिकित्सा इकाई' (ICU) का प्रबंधन भगवान भरोसे था. जांच टीम ने पाया कि वेंटिलेटर पर रखे गए मासूमों की देखभाल करने के लिए वहां कोई भी विशेषज्ञ पेडियाट्रिक (शिशु रोग) डॉक्टर मौजूद नहीं था. पूरी जिम्मेदारी एक ऐसी नर्स के कंधों पर थी, जिसकी अपनी शैक्षणिक योग्यता भी मैट्रिक पास तक नहीं थी. हद तो तब हो गई जब एसडीएम की जांच के दौरान ही अस्पताल की बिजली कट गई. वेंटिलेटर जैसी नाजुक मशीनों के लिए अस्पताल में कोई पावर बैकअप उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते नवजात शिशु अंधेरे में बिना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट के काफी देर तक रहे.

प्रशासनिक जांच में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि अस्पताल में मौजूद डॉ. सादिक हुसैन, जिनके पास केवल यूनानी चिकित्सा पद्धति की डिग्री थी, वह नियमों के खिलाफ जाकर सर्जरी कर रहे थे और नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे थे. इसके अलावा, अस्पताल के भीतर बिना किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन और अनुमति के धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित किया जा रहा था. अस्पताल प्रशासन के पास न तो जरूरी लाइसेंस मिले और न ही चिकित्सा के लिए तय किए गए बुनियादी मानकों का पालन किया जा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- अब घंटों का सफर मिनटों में! सीएम नीतीश कुमार ने किया 5 नए एक्सप्रेस-वे का ऐलान

इस पूरे रैकेट में स्वास्थ्य विभाग की दो आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. जांच में सामने आया कि ये दोनों आशा कार्यकर्ता बाहर से भोले-भाले मरीजों को फुसलाकर अस्पताल लाती थीं. यहां उन मरीजों से अवैध रूप से जांच और इलाज के नाम पर मनमानी रकम वसूली जा रही थी. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन चकिया सिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया. पुलिस ने मौके से डॉक्टर सादिक हुसैन, दो आशा कार्यकर्ताओं और अस्पताल की एक महिला सहायक को गिरफ्तार कर लिया है. सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस कार्रवाई के बाद पूरे चकिया क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई: चकिया सिटी हॉस्पिटल सील, डॉक्टर-आशा कार्यकर्ता गिरफ्तार
Muzaffarpur News
पंचर बनाने वाला निकला पाक एजेंट! मुजफ्फरपुर का नौशाद हरियाणा से गिरफ्तार
CM nitish kumar
अब घंटों का सफर मिनटों में! सीएम नीतीश कुमार ने किया 5 नए एक्सप्रेस-वे का ऐलान
PM Modi
'यह तो पहले ही होना चाहिए था', पीएम मोदी के संसद में संबोधन पर मुकेश सहनी का रिएक्शन
Bhojpuri news
बिहार के CM पद के लिए तुक्केबाजी में अगला नाम पवन सिंह का, अचानक होने लगी चर्चा?
Motihari News
साहब! पहले ये तो तय कर लीजिए, अतिक्रमण हटेगा या बाजार सजेगा? प्रशासन का अजीब फैसला
bihar board 12th result
सेल्फ स्टडी के दम पर खुशबू बनीं जिला टॉपर, कुछ ऐसी है संघर्ष की कहानी
bihar board 12th result
सीवान में किसान की बेटी अमृता ने किया कमाल, बनीं बिहार बोर्ड आर्ट्स की स्टेट टॉपर
Bhojpuri news
पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अंजलि राघव की शिकायत पर हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर की पलक ने किया कमाल, श्रृंगार दुकान चलाने वाले की बेटी बनी स्टेट टॉपर