मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई: चकिया सिटी हॉस्पिटल सील, डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता गिरफ्तार

मोतिहारी के चकिया इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहे अवैध खेल का पर्दाफाश हुआ है. चकिया की अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) शिवानी शुभम और अनुमंडल अस्पताल प्रभारी डॉ. चंदन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने 'चकिया सिटी हॉस्पिटल' पर अचानक छापेमारी की. प्रशासन को लगातार इस अस्पताल के बारे में शिकायतें मिल रही थीं. जैसे ही टीम अस्पताल के भीतर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए. अस्पताल के भीतर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं और मरीजों की जान जोखिम में थी.

अस्पताल के भीतर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां बने 'शिशु गहन चिकित्सा इकाई' (ICU) का प्रबंधन भगवान भरोसे था. जांच टीम ने पाया कि वेंटिलेटर पर रखे गए मासूमों की देखभाल करने के लिए वहां कोई भी विशेषज्ञ पेडियाट्रिक (शिशु रोग) डॉक्टर मौजूद नहीं था. पूरी जिम्मेदारी एक ऐसी नर्स के कंधों पर थी, जिसकी अपनी शैक्षणिक योग्यता भी मैट्रिक पास तक नहीं थी. हद तो तब हो गई जब एसडीएम की जांच के दौरान ही अस्पताल की बिजली कट गई. वेंटिलेटर जैसी नाजुक मशीनों के लिए अस्पताल में कोई पावर बैकअप उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते नवजात शिशु अंधेरे में बिना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट के काफी देर तक रहे.

प्रशासनिक जांच में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि अस्पताल में मौजूद डॉ. सादिक हुसैन, जिनके पास केवल यूनानी चिकित्सा पद्धति की डिग्री थी, वह नियमों के खिलाफ जाकर सर्जरी कर रहे थे और नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे थे. इसके अलावा, अस्पताल के भीतर बिना किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन और अनुमति के धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित किया जा रहा था. अस्पताल प्रशासन के पास न तो जरूरी लाइसेंस मिले और न ही चिकित्सा के लिए तय किए गए बुनियादी मानकों का पालन किया जा रहा था.

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इस पूरे रैकेट में स्वास्थ्य विभाग की दो आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. जांच में सामने आया कि ये दोनों आशा कार्यकर्ता बाहर से भोले-भाले मरीजों को फुसलाकर अस्पताल लाती थीं. यहां उन मरीजों से अवैध रूप से जांच और इलाज के नाम पर मनमानी रकम वसूली जा रही थी. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन चकिया सिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया. पुलिस ने मौके से डॉक्टर सादिक हुसैन, दो आशा कार्यकर्ताओं और अस्पताल की एक महिला सहायक को गिरफ्तार कर लिया है. सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस कार्रवाई के बाद पूरे चकिया क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.