भारत-नेपाल सीमा सर्वे में बड़ी कामयाबी, मोतिहारी में पहली 'फील्ड सर्वे टीम' की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न

India Nepal Border Survey: भारत और नेपाल के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा, सर्वे और सीमा स्तंभों के रखरखाव को लेकर मोतिहारी में पहली फील्ड सर्वे टीम (FST) की बैठक का सफल आयोजन किया गया. सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है. इस बैठक में बिहार के सात सीमावर्ती जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से जुड़े संवेदनशील मुद्दों और भौगोलिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई. यह पहल वर्ष 2025-26 की स्वीकृत कार्ययोजना का हिस्सा है.

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस बैठक के सफल आयोजन की सराहना करते हुए इसे दोनों देशों के संबंधों के लिए मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि सीमा स्तंभों का सही रखरखाव और नियमित सर्वेक्षण न केवल सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, बल्कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच स्पष्टता और शांति भी सुनिश्चित करता है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार सीमा क्षेत्रों में विकास, सुरक्षा और सुव्यवस्थित भू-प्रबंधन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की संयुक्त पहल से क्षतिग्रस्त या लापता खंभों के पुनर्निर्माण के कार्य में तेजी आएगी.

बैठक के सुचारु संचालन और बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए उप मुख्यमंत्री ने सर्वे ऑफ इंडिया, सशस्त्र सीमा बल (SSB) और विशेष रूप से पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को बधाई दी. मोतिहारी में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक में व्यवस्थाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने भी इसकी प्रशंसा की. बैठक में वन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ नेपाल के सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और सर्वे अधिकारी भी शामिल हुए.

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भारत-नेपाल सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जानकारी साझा की गई कि पूरी सीमा पर कुल 5,312 सीमा स्तंभ स्थित हैं. इनमें से कई स्तंभ समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं या भौगोलिक बदलावों के कारण लापता हो गए हैं. बैठक के दौरान इन स्तंभों के पुनर्स्थापन और नए सर्वे कार्यों के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है. अधिकारियों ने आपसी सहमति से तय किया कि सर्वेक्षण कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि सटीकता बनी रहे. नेपाली प्रतिनिधिमंडल की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाले समय में सीमा प्रबंधन का कार्य बिना किसी विवाद के और अधिक सुदृढ़ होगा.