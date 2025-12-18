अजब कृषि विभाग की गजब कहानी! बगल के प्रखंड को मिला सौ फीसदी मुआवजा, तो खाली हाथ मोतिहारी के किसान

Motihari Latest News: मोतिहारी के 396 पंचायतों में सिर्फ 67 पंचायतों का फसल क्षति के लिए कृषि विभाग ने चयन किया है. फसल क्षति अनुदान के चयन में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है.
Motihari News: मोतिहारी में फसल क्षति अनुदान के चयन में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. कृषि विभाग के इस लापरवाही से रामगढ़वा, रक्सौल, आदापुर समेत कई प्रखंडों के किसान परेशान हैं. दरअसल, बाढ़ या सुखाड़ से फसलों की क्षति होने पर सरकार किसानों को मुआवजा देती है, जिसके लिए जिस पंचायत में 33 प्रतिशत फसल की क्षति हुई है उसका चयन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी करते हैं, लेकिन इसी चयन में गजब की गड़बड़ी हुई है. अगल बगल के सुगौली और रामगढ़वा, दो प्रखंडों में सुगौली प्रखण्ड के सभी पंचायतों का चयन कर लिया गया. वहीं, रामगढ़वा प्रखण्ड के एक भी पंचायतों का चयन नहीं किया गया है जिससे किसान मायूस और नाराज हैं.
मोतिहारी के 396 पंचायतों में सिर्फ 67 पंचायतों का फसल क्षति के लिए कृषि विभाग ने चयन किया है. रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र के रामगढ़वा, रक्सौल, आदापुर और छौड़ादानो प्रखंड में सूखे और बाढ़ से किसानों के फसलो को काफी नुकसान पहुचा है. धान के बिचड़ा लगाने के समय सुखाड़ हो गया, जिसके बाद किसानों ने दमकल से पटवन करके बिचड़ा लगाया. जब धान होने का समय आया तो हथिया नक्षत्र के भारी बारिश ने धान के फसल को बाढ़ में बहा ले गया.
सुखाड़ और बाढ़ दोहरी आपदा से रक्सौल, रामगढ़वा, आदापुर और छौड़ादानो प्रखंड के सभी किसान बर्बाद हो गए. किसान दाने-दाने को मोहताज हो गए. भारी कर्ज में डूब गए. खेतों में धान के जगह किसान घास काटते नजर आए. बाढ़ की वजह से धान की बाली की जगह खेतों में धान की जड़े बची हैं. दूर दूर तक एक भी धान की फसल नजर आ रही हैं. ऐसे में किसानों को सरकार से उम्मीद नजर आ ही रही थी. मगर, सरकार ने रामगढ़वा, आदापुर और छौड़ादानो प्रखंड के एक भी पंचायत को फसल क्षति पंचायत नहीं माना.
वहीं, रक्सौल प्रखंड के मात्र हरदिया, हरनाही समेत तीन पंचायत को फसल क्षति अनुदान योग्य माना गया है. जबकि, रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र में सामान्य रूप सभी पंचायतों में फसल क्षति हुआ है. इस सबन्ध में समाजसेवी नुरुल्लाह खान का कहना है कि रक्सौल और सुगौली दोनों विधानसभा में सामान्य रूप से फसल क्षति हुआ है. इसलिए सरकार भेदभाव करना बंद करें और सामान्य रूप से दोनों विधानसभा के लोगों को फसल क्षति का मुआवजा दें.
हमने जब जिला कृषि पदाधिकारी से सवाल पूछा कि अगल-बगल के दो प्रखंडों में एक प्रखंड में शत-प्रतिशत और बगल के प्रखंड में एक भी पंचायत में फसल क्षति नहीं हुई. यह कैसे सम्भव हुआ तो कृषि पदाधिकारी ने बताया कि रामगढ़वा के किसानों को दूसरा लाभ दे दिया जाएगा, लेकिन जांच या कार्रवाई की बात करने से जिला कृषि पदाधिकारी बचते नजर आए.
रिपोर्ट: पंकज कुमार
