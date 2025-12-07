Advertisement
रक्सौल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ की चरस जप्त और अंतरराष्ट्रीय तस्कर मेघराज गिरफ्तार

मोतिहारी पुलिस ने रक्सौल बॉर्डर पर अंतरराष्ट्रीय नार्कोटिक्स नेटवर्क का खुलासा करते हुए नौ किलो चरस के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया. इनमें नेपाल का मेघराज मुख्य सरगना निकला, जो नेपाल में गांजा की खेती और भारत के कई राज्यों में चरस सप्लाई करता था.

Dec 07, 2025

मोतिहारी पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय तस्कर मेघराज को दबोचा
मोतिहारी पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय तस्कर मेघराज को दबोचा

भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर मोतिहारी पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े नार्कोटिक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. शनिवार देर शाम रक्सौल कस्टम हाउस के पास की गई कार्रवाई में पुलिस ने लगभग नौ किलो चरस बरामद की. बरामद चरस की कीमत करीब पांच करोड़ रुपये आंकी गई है. यह अभियान मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर चलाया गया था.

एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से राजस्थान नंबर की एक थार गाड़ी भारत में भारी मात्रा में चरस लेकर आने वाली है. सूचना मिलते ही हरैया थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बॉर्डर पर वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी. इसी दौरान नेपाल की ओर से आती हुई उक्त थार गाड़ी को रोका गया.

तलाशी में वाहन से सात किलो चरस मिली. मौके से चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इनमें राजस्थान के टेकम चंद्र गोयल और अशोक अग्रवाल, नेपाल के पर्सा जिले का मेघराज, और उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी बंगाली वर्मा शामिल हैं. ये सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़े मिले.

प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने छपवा सुगांव के पास छापेमारी की, जहां से दो और तस्करों—मोतिहारी के तुरकौलिया निवासी सर्वजीत और रक्सौल के रतनपुर निवासी कमलदेव—को पकड़ा गया. इनके पास से भी करीब दो किलो चरस बरामद हुई. जांच में पता चला कि ये दोनों उसी थार गाड़ी में आए चार तस्करों को दो किलो चरस देने वाले थे.

पूछताछ से पता चला कि नेपाल के पर्सा निवासी मेघराज इस गिरोह का बड़ा सप्लायर है. वह नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध रूप से गांजा की खेती करवाता है और बड़े पैमाने पर चरस बनाकर भारत के कई राज्यों में भेजता है. पुलिस ने बताया कि मेघराज नेपाल में कई पेट्रोल पंपों का मालिक है, जिसके कारण वहां के कई अधिकारी उससे प्रभावित रहते हैं. इसी प्रभाव और पहचान का फायदा उठाकर वह सीमा पार तस्करी को आसानी से अंजाम देता था.

पुलिस द्वारा जब्त किए गए मेघराज के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. इनसे उसके सप्लाई चेन, नेटवर्क और नेपाल के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत की पुष्टि हुई है. जांच में यह भी सामने आया कि वह कई राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और बंगाल तक चरस की खेप पहुंचा चुका है.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों का पहले भी नशा तस्करी से जुड़ा इतिहास रहा है. उनके बयान के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और सीमा इलाके में सुरक्षा और निगरानी और तेज कर दी गई है. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय एक जटिल और बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसकी कड़ियों को तेजी से खंगाला जा रहा है.

इनपुट- पंकज कुमार

