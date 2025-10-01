Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2944158
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

महिला सशक्तीकरण के लिए बड़ा कदम, मोतिहारी में स्पेशल महिला सिटी डाकघर का उद्घाटन

Motihari News: मोतिहारी में स्पेशल महिला डाकघर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सह डाकघर का उद्घाटन हुआ. मिस्कॉट में बिहार का तीसरा महिला डाकघर खुला, जहां सभी कर्मी महिलाएं होंगी.  इससे महिलाओं को रोजगार व सशक्तिकरण के साथ स्थानीय लोगों को डाक व बैंकिंग सेवाओं में सुविधा मिलेगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:53 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी में स्पेशल महिला सिटी डाकघर का उद्घाटन
मोतिहारी में स्पेशल महिला सिटी डाकघर का उद्घाटन

Motihari News: केंद्र और बिहार सरकार महिला सशक्तीकरण को लेकर लगातार नए-नए कार्य कर रही है. इसी के तहत बुधवार को मोतिहारी में महिलाओं के लिए स्पेशल महिला सिटी डाकघर खोला गया. इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राधामोहन सिंह, स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार और डाक अधीक्षक आशुतोष आदित्य ने द्वीप प्रज्वलित कर किया. मोतिहारी के छतौनी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सह डाकघर और मिस्कॉट में महिला डाकघर खोला गया. इन दोनों का उद्घाटन सांसद ने किया.

इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब पोस्ट ऑफिस को अपडेट कर बैंकिंग सेवा से भी जोड़ दिया, साथ ही महिलाओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए स्पेशल महिला उपडाकघर खोला गया है. इससे महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा. इस डाकघर में ज्‍यादातर महिलाकर्मी होंगी. स्पेशल महिला उपडाकघर से महिलाएं सशक्‍त और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और परिवार का सहारा बनेंगी.

ये भी पढ़ें: बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश का चंपारण दौरा कितना अहम है? 20 प्वाइंट में समझें

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद राधामोहन सिंह ने कहा कि बिहार के लोग सौभाग्‍यशाली हैं कि आज प्रदेश का तीसरा महिला डाकघर का मिस्कॉट मोहल्‍ले में लोकार्पण हुआ है. सबसे बड़ी बात महिलाओं को सिर्फ अधिकार देना नहीं, बल्कि उनको अवसर देना है. मैं डाक विभाग को बधाई देता हूं कि महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से महिलाओं को अवसर देना बड़ा काम है.

डाक अधीक्षक आशुतोष आदित्य ने बताया कि डाकघर में सभी कर्मी महिलाएं होंगी. इसका उद्देश्‍य महिलाओं को प्रथम पंक्ति में लाना है. महिलाएं सशक्‍त बनेंगी. दूसरी तरफ छतौनी में भी डाकघर का लोकार्पण किया गया. छतौनी में बड़ा बाजार है, इससे वहां के स्‍थानीय लोगों को फायदा मिलेगा.वहां पहले कोई डाकघर नहीं था. इससे स्‍थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. उन्‍हें संबंधित कार्यों के लिए दूर जाना पड़ता था.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Motihari News

Trending news

kendriya vidyalaya
बिहार के इन जिलों में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय, मोदी सरकार ने दी मंजूरी
Ranchi News
बैंगलोर से दुर्गा पूजा मनाने चतरा लौट रही गर्भवती महिला की ट्रेन में मौत
Bihar News
महिला रोजगार योजना से बदला बिहार, घर-आंगन से निकलकर आत्मनिर्भर बनीं महिलाएं
Akshara Singh
नवरात्रि के रंग में रमीं अक्षरा सिंह, माता की चौकी में मीका-राहुल संग शेयर की तस्वीर
Bettiah news
Bettiah News: बच्चों के विवाद के बाद गांव बना रणक्षेत्र, लाठी-डंडों से हुआ हमला
CM nitish kumar
CM नीतीश कुमार ने किया रबी महाभियान 2025-26 का शुभारंभ
Bihar BJP
पहले आरके सिंह और अब अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी को लेकर BJP के सीनियर नेता नाराज
Jehanabad news
जहानाबाद: SIR से कम हो गए 30,479 वोटर, 17,598 नए मतदाता जोड़े गए, देखें पूरी जानकारी
bihar chunav 2025
केवल शाहाबाद में ही नहीं, पूरे बिहार में NDA के पक्ष में माहौल बनाएंगे पवन सिंह
Ashwini Choubey
प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी को अश्विनी चौबे ने दी इस्तीफा देने की सलाह
;