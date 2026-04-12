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मोतिहारी शराब कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, गाजियाबाद की केमिकल कंपनी का मालिक चढ़ा पुलिस के हत्थे

मोतिहारी पुलिस ने जहरीली शराब कांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आपूर्तिकर्ता सतीश चौधरी को गिरफ्तार किया है. आरोपी गाजियाबाद में एसएस केमिकल कंपनी का मालिक है, जहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल के नाम पर जहरीली स्प्रिट मोतिहारी भेजी गई थी. इस शराब को पीने से 10 लोगों की मौत हुई थी. अब पुलिस इन सभी आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की तैयारी कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 05:50 PM IST

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मुख्य सप्लायर सतीश चौधरी गाजियाबाद से गिरफ्तार
मुख्य सप्लायर सतीश चौधरी गाजियाबाद से गिरफ्तार

बिहार के मोतिहारी में हुए चर्चित जहरीली शराब कांड में पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है. इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने उस मुख्य स्रोत का पता लगा लिया है, जहाँ से मौत का यह सामान सप्लाई किया गया था. पुलिस ने इस पूरे नेक्सस की आखिरी कड़ी को दबोच लिया है.

मोतिहारी पुलिस ने गाजियाबाद स्थित 'एसएस केमिकल कंपनी' के मालिक सतीश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में यह बात सामने आई है कि इसी कंपनी से जहरीली स्प्रिट की सप्लाई मोतिहारी की गई थी. आरोपी सतीश चौधरी को फिलहाल तुरकौलिया थाने में रखा गया है, जहाँ पुलिस की विशेष टीम उससे कड़ी पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से यह जहरीली स्प्रिट गोरखपुर के रास्ते मोतिहारी तक पहुँचाई गई थी. इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने स्प्रिट मंगाने से लेकर शराब बनाने तक के पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया है.

इस शराब कांड में एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि स्प्रिट को छिपाने के लिए तस्करों ने शातिराना तरीका अपनाया था. जिस गैलन में जहरीली स्प्रिट लाई गई थी, उस पर 'सुपर पावर रॉयल टेक AW-68 हाइड्रोलिक ऑयल' लिखा हुआ था. इसका मतलब यह है कि औद्योगिक कार्य के नाम पर स्प्रिट मंगाकर मोतिहारी के संगठित शराब तस्करों ने इसे शराब बनाकर लोगों को सप्लाई कर दिया. इसी जहरीली शराब को पीने से 10 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी.

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मोतिहारी पुलिस ने इस मामले में अब तक कन्हैया यादव, सुनील साह और लवकुश यादव जैसे मुख्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. सतीश चौधरी की गिरफ्तारी इस मामले की सबसे अहम और अंतिम कड़ी मानी जा रही है. अब पुलिस इन सभी अपराधियों के खिलाफ 'स्पीडी ट्रायल' चलाकर जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की तैयारी में जुट गई है. इस बीच, मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सबूतों को सुरक्षित रखने और रजिस्टर में अनिवार्य दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

इनपुट- पंकज कुमार

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