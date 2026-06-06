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मदरसा में मौलवी ने नाबालिग लड़की से संबंध बनाया, फिर और 3 लड़कियों का किया शिकार, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे

Motihari Latest News: मोतिहारी के एक मदरसा में मौलवी ने नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर इसके साथ संबंध बनाया. मौलवी यहीं नहीं रुका, उसने फिर और 3 लड़कियों का शिकार किया. अब आरोपी मौलवी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 06, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:45 AM IST
मदरसा में मौलवी ने नाबालिग लड़की से संबंध बनाया, फिर और 3 लड़कियों का किया शिकार, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे
Image Credit: मोतिहारी में मौलवी गिरफ्तार

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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