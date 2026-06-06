Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मोतिहारी के शिकारगंज थाना क्षेत्र में एक मौलवी मदरसा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. बात यहीं खत्म नहीं हुई. आरोप है कि मौलवी ने अपने नाबालिग प्रेमिका से कहा कि अपने अन्य सहेलियों को भी बुलाकर लाओ. इसके बाद मौलवी की प्रेमिका ने तीन और लड़कियों को मौलवी के पास लेकर गई. उसमें एक हिन्दू लड़की भी थी. इसके बाद मौलवी चारों लड़कियो को लेकर शिकारगंज से फरार हो गया और वह ढाका के चैनपुर में एक घर में शेल्टर ले लिया.