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Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मोतिहारी के शिकारगंज थाना क्षेत्र में एक मौलवी मदरसा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. बात यहीं खत्म नहीं हुई. आरोप है कि मौलवी ने अपने नाबालिग प्रेमिका से कहा कि अपने अन्य सहेलियों को भी बुलाकर लाओ. इसके बाद मौलवी की प्रेमिका ने तीन और लड़कियों को मौलवी के पास लेकर गई. उसमें एक हिन्दू लड़की भी थी. इसके बाद मौलवी चारों लड़कियो को लेकर शिकारगंज से फरार हो गया और वह ढाका के चैनपुर में एक घर में शेल्टर ले लिया.
वहीं, एक साथ 4 लड़कियों के गायब होने से गांव में कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने शिकारगंज थाना पर जाकर लड़कियों के गायब होने की जानकारी पुलिस को दिया. लड़कियों के परिजनों ने अपहरण की शिकायत के बाद शिकारगंज थाना के हाथ पांव फूल गए कि आखिर एक साथ 4 लड़की कहां और कैसे गायब हो गई है.
लड़कियों को सामूहिक तौर पर गायब होने की घटना को मोतिहारी एसपी ने काफी गंभीरता से लिया और खुद पूरे मामले की निगरानी करने लगे. इधर शिकारगंज थाना अध्यक्ष ने इलाके के हर खबरी को एक्टिव किया.
इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बगल के ढाका थाना क्षेत्र में एक घर में 4 लड़की देखी गई है फिर क्या था शिकारगंज थाना अध्यक्ष ने बिना देर किए तत्काल उस घर पर दबिश दिया, जहां पर चारों लड़कियों के होने की सूचना मिली थी. घर से चारों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया.
पूछताछ में अन्य तीन लड़कियों ने बताया कि एक लड़की के कहने पर यहां हम आए है. पुलिस ने आरोपी मौलवी को पूरी रात पूछताछ करती रही कि लड़कियों को कहां लेकर जाने का योजना था? लड़कियों को एक साथ भगाने का मकसद क्या था? अब इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद करेगी.