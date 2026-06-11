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मोतिहारी के अब हर थाने में खुलेगा मेस, पुलिसकर्मियों को खाना बनाने के झंझट से मिलेगी मुक्ति

Motihari Polics News: मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने अनोखी पहल करते हुए सभी थानों में मेस शुरू करने का निर्देश दिया है. अब माना जा रहा है कि 24 घंटे की ऑन-ड्यूटी और भागदौड़ भरी जिंदगी जीने वाले पुलिसकर्मियों को खाना बनाने की टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:52 PM IST
मोतिहारी के अब हर थाने में खुलेगा मेस, पुलिसकर्मियों को खाना बनाने के झंझट से मिलेगी मुक्ति
Image Credit: मोतिहारी के हर थाने में मेस शुरू होगा (Photo-AI)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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