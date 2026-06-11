Motihari News: कहने को तो खाकी की नौकरी 8 घंटे की होती है, लेकिन असलियत में पुलिसकर्मियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है. कब, कहां कौन सी घटना घट जाए और कब उन्हें दौड़ना पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता. कई बार रात दिन की थकाऊ ड्यूटी के बाद जब वे सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अचानक किसी वारदात की सूचना पर उन्हें भागना पड़ता है. पुलिसकर्मियों के लिए दिन और रात का फर्क मिट जाता है. ऐसे में उनको खुद के लिए खाना बनाना बड़ी चुनौती और मुश्किल से भरा होता है.