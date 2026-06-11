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Motihari News: कहने को तो खाकी की नौकरी 8 घंटे की होती है, लेकिन असलियत में पुलिसकर्मियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है. कब, कहां कौन सी घटना घट जाए और कब उन्हें दौड़ना पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता. कई बार रात दिन की थकाऊ ड्यूटी के बाद जब वे सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अचानक किसी वारदात की सूचना पर उन्हें भागना पड़ता है. पुलिसकर्मियों के लिए दिन और रात का फर्क मिट जाता है. ऐसे में उनको खुद के लिए खाना बनाना बड़ी चुनौती और मुश्किल से भरा होता है.
अब तमाम समस्याओं का निजात मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने निकाल दिया है. अब जिले के सभी थानों में मेंस चलाने का मोतिहारी एसपी ने निर्देश दिया है. सभी पुलिस कर्मी अब मेस में खाना खाएंगे. वैसे पूलिस कर्मियों के लिए छूट है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं.
इस सबंध में एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि ऐसे में पुलिसकर्मियों के खाना बनाने से मुक्ति मिलेगी. वहीं, समय की बचत होगी. इससे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे.
किन्हें मिलेगी छूट?
एसपी के आदेश के मुताबिक, यह व्यवस्था मुख्य रूप से उन पुलिसकर्मियों के लिए है जो अकेले रहते हैं. जो पुलिसकर्मी थाने के आस-पास अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन्हें इस मेस से छूट दी गई है.