Bihar Weather News: बिहार के 19 जिले में गिरेगी बिजली! अगले 24 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी जारी

Bihar Aaj Ka Mausam: बिहार के लिए मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है. राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने 8 अगस्त, 2025 दिन शुक्रवार यानी आज प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 19 जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.

इन जिलों में अगले 24 घंटों में गिर सकती है बिजली

मौसम विभाग (Weather Department) ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बक्सर, शिवहर, सुपौल, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी, कैमूर और अरवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा, वज्रपात (बिजली गिरने) और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताया है.

येलो अलर्ट वाले जिलों को जानिए

वहीं, मौसण विभाग (Patna Weather Department) ने बिहार की राजधानी पटना समेत शेखपुरा, नालंदा, गया, जमुई, खगड़िया, जहानाबाद, लखीसराय, किशनगंज, बांका, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ ठनका और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है.

बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 अगस्त, 2025 दिन गुरुवार को पूरे बिहार में हल्की बारिश की संभावना जताई थी. साथ ही राज्य के 38 जिलों में अलर्ट भी जारी किया था. बारिश राज्य के कई हिस्सों में हो रही है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक मौसम बदले रहने की संभावना भी जताई थी. 21 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया था. जिसके मद्देनजर आज भी अलर्ट जारी किया गया है.

