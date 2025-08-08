Bihar Weather News: बिहार के 19 जिले में गिरेगी बिजली! अगले 24 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी जारी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2871742
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

Bihar Weather News: बिहार के 19 जिले में गिरेगी बिजली! अगले 24 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी जारी

Bihar Weather Today: बिहार में अगले पांच दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. राज्य के सभी जिलों में आज बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 19 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 08, 2025, 07:25 AM IST

Trending Photos

बिहार मौसम की खबरें जानिए (File Photo)
बिहार मौसम की खबरें जानिए (File Photo)

Bihar Aaj Ka Mausam: बिहार के लिए मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है. राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने 8 अगस्त, 2025 दिन शुक्रवार यानी आज प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 19 जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.

इन जिलों में अगले 24 घंटों में गिर सकती है बिजली 
मौसम विभाग (Weather Department) ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बक्सर, शिवहर, सुपौल, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी, कैमूर और अरवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा, वज्रपात (बिजली गिरने) और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताया है.

येलो अलर्ट वाले जिलों को जानिए
वहीं, मौसण विभाग (Patna Weather Department) ने बिहार की राजधानी पटना समेत शेखपुरा, नालंदा, गया, जमुई, खगड़िया, जहानाबाद, लखीसराय, किशनगंज, बांका, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ ठनका और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: बिहार में आज बारिश की चेतावनी, जानें ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में क्या होगा?

बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 अगस्त, 2025 दिन गुरुवार को पूरे बिहार में हल्की बारिश की संभावना जताई थी. साथ ही राज्य के 38 जिलों में अलर्ट भी जारी किया था. बारिश राज्य के कई हिस्सों में हो रही है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक मौसम बदले रहने की संभावना भी जताई थी. 21 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया था. जिसके मद्देनजर आज भी अलर्ट जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें: Bihar Flood: दानापुर दियारा के 6 पंचायतों का शहर से टूटा संपर्क, अचानक बढ़ गया गंगा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar weather newsBihar Newspatna news

Trending news

Bihar weather news
बिहार के 19 जिले में गिरेगी बिजली! अगले 24 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी जारी
Sitamarhi News
Bihar News: बिहार को आज मिलेगी एक और अमृत भारत ट्रेन, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी
patna news
ऑटो से जा रही थी महिला और बाइक सवार क्रिमिनल्स ने मार दी गोली, फिर दहला पटना
Patna Metro
रेड या ब्लू... पटना मेट्रो के किस लाइन पर सबसे पहले चलेगी ट्रेन? यहां जानें
Home Minister Amit Shah
इंतजार खत्म! पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास आज, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भूमि पूजन
Muzaffarpur News
पैंपर गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद, तस्करी करने वाले 8 कारोबारी भी गिरफ्तार
Ashwini Vaishnaw
रेल मंत्री ने अमृत भारत ट्रेन के उद्घाटन के लिए संजय झा को भेजा निमंत्रण पत्र
Jamui News
जमुई में एक और गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, हथियारों का जखीरा बरामद, मास्टरमाइंड फरार
STET
Bihar Teacher: 'TRE-5 से पहले होगा STET', शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान
Supaul News
सुपौल में कुरकुरे के डिब्बों के बीच छिपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब, दो गिरफ्तार
;