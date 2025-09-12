Motihari Weather: मोतिहारी वाले छाता या रेनकोट साथ रखना न भूलें, वरना हो जाएगी दिक्कत! पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट

Motihari Weather News: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में मौसम का मिजाज बदला रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, 12 सितंबर, शुक्रवार के दिन में भारी गरज के साथ बारिश की संभावना है. साथ ही दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे. वहीं, रात में भी गरज और बारिश जारी रह सकती है. इसलिए आपको घर से बाहर निकले से पहले विशेष सावधानी को बरतनी चाहिए और वेदर रिपोर्ट को देख लेना चाहिए. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि मोतिहारी का मौसम कैसा रहेगा.

मौमस विभाग के अनुसार, मोतिहारी में 12 सितंबर दिन शुक्रवार को तापमान 26.44°C रह सकता है. वहीं, आज का न्यूनतम तापमान 26.21°C रहने का अनुमान है. जबकि, अधिकतम तापमान 34.57°C तक जा सकता है.

कितनी गति से चलेगी हवा? (Air)

मोतिहारी में हवा तेज रफ्तार से चलेगी. जिसकी गति लगभग 7 मील प्रति घंटा (mph) हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, हवा पूर्वी दिशा की तरफ बहेगी. वहीं, ह्यूमिडिटी 86 फीसदी. ध्यान दें कि यह हवा में नमी की मात्रा को दर्शाती है, जिससे उमस महसूस हो सकती है.

