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'VTR बनेगा इको टूरिज्म का हब, खाद की कालाबाजारी पर लगी लगाम', बगहा में गरजे मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन

Bihar News: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बगहा स्थित बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पश्चिम चंपारण के प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:33 PM IST
'VTR बनेगा इको टूरिज्म का हब, खाद की कालाबाजारी पर लगी लगाम', बगहा में गरजे मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन
Image Credit: मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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