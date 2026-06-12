वहीं, चम्पारण के बगहा में यूरिया खाद की किल्ल्त के बारे में बताया कि हमारे देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है. नेपाल से कुछ जिले सटे होने के कारण कालाबाजारी की शिकायत मिली थी, हम लोग कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक कर इस समस्या को भी दूर कर दिए हैं, ताकि किसानों को यूरिया की कोई किल्लत नहीं हो, किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध हो सके. इसकी पूरी कोशिश जारी है. जबकि, बाढ़ और कटाव पूर्व विभागीय तैयारियां पूरी होने के साथ-साथ आपदा की हर मुश्किल घड़ी से निपटने का भी मंत्री ने दावा किया.