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Minister Lakhendra Roshan: पश्चिम चम्पारण जिला के प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की बगहा में जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि यह 12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रहे हैं. मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है और भारत ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है. अब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है. लिहाजा, आप सभी अपना आशीर्वाद पीएम मोदी पर बनाये रखें.
दरअसल, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बगहा स्थित बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पश्चिम चंपारण के प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.
अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 वर्षों से बिना एक दिन का अवकाश लिए लगातार देश सेवा में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और कार्य संस्कृति का परिचायक है. मंत्री ने प्रधानमंत्री को एक दूरदर्शी और कर्मशील नेता बताते हुए उनके नेतृत्व में देश के विकास की गति तेज होने का दावा किया.
लखेंद्र कुमार रौशन ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं. उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिसका लाभ देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है.
वाल्मीकिनगर प्रवास के बाद बगहा पहुंचे प्रभारी मंत्री नें बिहार में इको टूरिज्म का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को हब बताते हुए यहां पर्यटन के बढ़ावा का भरोसा दिलाया. साथ ही उन्होंने कहा कि खुद इसके लिए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी संजीदा हैं.
वहीं, चम्पारण के बगहा में यूरिया खाद की किल्ल्त के बारे में बताया कि हमारे देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है. नेपाल से कुछ जिले सटे होने के कारण कालाबाजारी की शिकायत मिली थी, हम लोग कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक कर इस समस्या को भी दूर कर दिए हैं, ताकि किसानों को यूरिया की कोई किल्लत नहीं हो, किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध हो सके. इसकी पूरी कोशिश जारी है. जबकि, बाढ़ और कटाव पूर्व विभागीय तैयारियां पूरी होने के साथ-साथ आपदा की हर मुश्किल घड़ी से निपटने का भी मंत्री ने दावा किया.