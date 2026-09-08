/मोबाइल कॉल से मिला सुराग, वीडियो कॉल से खुला राज, 36 घंटे में बरामद हुईं 3 नाबालिग सहेलियां

जब तीनों में से कोई भी देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो परिवार के लोग परेशान होकर थाने पहुंचे. इधर, मोतिहारी में एक साथ तीन लड़कियों के गायब होने की खबर चर्चा का विषय बन गई. मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात खुद इस मामले की निगरानी करने लगे. लड़कियों के पिता जब हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार से मिलकर अपनी व्यथा बता रहे थे, तभी एक लड़की के पिता के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आया. एक परेशान पिता, जो हर आने वाले फोन कॉल को इस उम्मीद से रिसीव कर रहा था कि कहीं कोई कॉल उसकी गुमशुदा बेटी की सूचना न दे. अबकी फोन कॉल सच में मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुमशुदा बेटी का ही था. लड़की ने बताया कि वे लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हैं, और फिर फोन कट गया.