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मोबाइल कॉल से मिला सुराग, वीडियो कॉल से खुला राज, 36 घंटे में बरामद हुईं 3 नाबालिग सहेलियां

Motihari News: मोतिहारी में घर से अचानक गायब हुईं तीन नाबालिग सहेलियों के मामले ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तीनों बच्चियों को सुरक्षित खोज निकाला.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 08, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:01 PM IST
मोबाइल कॉल से मिला सुराग, वीडियो कॉल से खुला राज, 36 घंटे में बरामद हुईं 3 नाबालिग सहेलियां
Image Credit: मोतिहारी में 3 नाबालिग लड़कियां बरामद

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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