/मोबाइल कॉल से मिला सुराग, वीडियो कॉल से खुला राज, 36 घंटे में बरामद हुईं 3 नाबालिग सहेलियां

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कहानी पूरी फिल्मी है पर सोलह आने सच है. यह कहानी न सिर्फ तेज-तर्रार पुलिसिंग की बानगी है, बल्कि मोबाइल की दुनिया को सच मानकर सपने देखने वाली आज की किशोर लड़कियों के लिए एक चेतावनी भी है. खबर की शुरुआत मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र से होती है, जहां एक ही गांव की तीन सहेलियों ने मोबाइल की दुनिया को ही हकीकत मान लिया था और बड़े-बड़े सपने देखने लगी थीं. तीनों सहेलियों ने एक दिन तय किया कि वे बड़े शहरों की तरफ चलेंगी, जहां की दुनिया ही उनके सपनों की दुनिया है. फिर क्या था, तीनों सहेलियां अपने-अपने घर से हरसिद्धि बाजार जाने के नाम पर निकलीं और गायब हो गईं.
जब तीनों में से कोई भी देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो परिवार के लोग परेशान होकर थाने पहुंचे. इधर, मोतिहारी में एक साथ तीन लड़कियों के गायब होने की खबर चर्चा का विषय बन गई. मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात खुद इस मामले की निगरानी करने लगे. लड़कियों के पिता जब हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार से मिलकर अपनी व्यथा बता रहे थे, तभी एक लड़की के पिता के मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आया. एक परेशान पिता, जो हर आने वाले फोन कॉल को इस उम्मीद से रिसीव कर रहा था कि कहीं कोई कॉल उसकी गुमशुदा बेटी की सूचना न दे. अबकी फोन कॉल सच में मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुमशुदा बेटी का ही था. लड़की ने बताया कि वे लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हैं, और फिर फोन कट गया.
अंधेरे में भटक रही हरसिद्धि पुलिस के लिए इतना सुराग काफी था. आनन-फानन में मोतिहारी पुलिस मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 7 के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, लेकिन निराशा हाथ लगी. लड़की के कॉल वाले मोबाइल का टावर लोकेशन देखा गया तो वह मुजफ्फरपुर जंक्शन का ही था. लिहाजा, हरसिद्धि थानाध्यक्ष ने जब प्रत्येक प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज देखे, तो प्लेटफॉर्म नंबर दो पर तीनों सहेलियां दिखाई दी. अब तक मोतिहारी पुलिस आश्वस्त हो गई थी कि तीनों सहेलियाँ मुजफ्फरपुर में ही हैं. मुजफ्फरपुर पहुंची मोतिहारी पुलिस ने तीनों सहेलियों की तस्वीर दिखाकर आरपीएफ, जीआरपी से लेकर ऑटो ड्राइवरों तक से जानकारी मांगी कि कहीं किसी ने इन लड़कियों को देखा है.
मोतिहारी पुलिस अभी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छानबीन कर ही रही थी कि तभी फिर एक और अनजान नंबर से कॉल आया. इस बार उधर से एक लड़के की आवाज थी. कॉल करने वाले लड़के ने बोला कि वह एक यात्री बोल रहा है और उनकी बेटियां मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हैं. मोतिहारी पुलिस को इस बार दूसरा सुराग मिला. पुलिस ने लड़के के नंबर को सर्विलांस पर लिया और टावर लोकेशन को ट्रैक करने लगी.
लड़के के बताए लोकेशन के हिसाब से ट्रेन को पांच बजे गोरखपुर पहुंच जाना चाहिए था और लड़के ने यही बताया भी था, लेकिन जब मोतिहारी पुलिस ने लड़के को वीडियो कॉल करने को कहा, तो लड़के का झूठ पकड़ा गया. 7 बजे भी लड़का ट्रेन की बोगी में ही बैठा हुआ था. दरअसल, लड़के ने तीनों सहेलियों को अलग बोगी में बैठाया था और खुद अलग बोगी में बैठा था, ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जैसा कि होता है, अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, वह कोई न कोई गलती कर ही देता है. वीडियो कॉल से ट्रेन का पता चला और मोबाइल से लोकेशन मिली, जिसके बाद मोतिहारी पुलिस ने गोरखपुर जंक्शन से तीनों सहेलियों को 36 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया.
दरअसल, तीनों सहेलियां हरसिद्धि से सुगौली रेलवे स्टेशन और फिर मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची थी, जहां एक अनजान लड़के ने उन्हें प्रलोभन दिया और फिर अपने साथ लेकर गोरखपुर की तरफ जाने लगा. दूसरी तरफ वह पुलिस को भटकाने के लिए गलत लोकेशन और समय बताता रहा, ताकि पुलिस उस तक पहुंच न सके, पर ऐसा हो न सका. लड़का, जो शिवहर का रहने वाला था और जिसकी मुलाकात तीनों सहेलियों से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हुई थी, वह भी पकड़ा गया.