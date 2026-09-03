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मोतिहारी में मदर डेयरी करेगी 350 करोड़ का निवेश, कृषि मेला में हुआ ऐलान

Motihari News: मोतिहारी में कृषि-पशुपालन एवं मत्स्य उद्यमी उन्नति मेला में बड़ी घोषणा की गई. मोतिहारी में मदर डेयरी 350 करोड़ का निवेश करेगी. इस निवेश से स्थानीय किसानों को बहुत फायदा होगा.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 03, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:03 PM IST
मोतिहारी में मदर डेयरी करेगी 350 करोड़ का निवेश, कृषि मेला में हुआ ऐलान
Image Credit: मोतिहारी में मदर डेयरी करेगी 350 करोड़ का निवेश (Photo- Z)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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