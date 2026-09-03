मोतिहारी में मदर डेयरी करेगी 350 करोड़ का निवेश, कृषि मेला में हुआ ऐलान

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए 3 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण रहा. मोतिहारी में आयोजित बापूधाम महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन कृषि, पशुपालन और मत्स्य उद्यमी उन्नति मेला का आयोजन किया गया. उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मिनेश शाह, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक, डीएम सौरभ सुमन यादव और मछुआरा संघ के अध्यक्ष ललन सहनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.