मोतिहारी में मदर डेयरी करेगी 350 करोड़ का निवेश, कृषि मेला में हुआ ऐलान

राज्य चुनें
पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए 3 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण रहा. मोतिहारी में आयोजित बापूधाम महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन कृषि, पशुपालन और मत्स्य उद्यमी उन्नति मेला का आयोजन किया गया. उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मिनेश शाह, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक, डीएम सौरभ सुमन यादव और मछुआरा संघ के अध्यक्ष ललन सहनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.
वहीं, मेले में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी से जुड़े किसानों और उद्यमियों ने भाग लिया. इस दौरान बेहतर काम करने वाले पशुपालकों, मत्स्य पालकों, उत्पादकों और बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. कई लाभुकों को कई योजनाओं के तहत चेक भी प्रदान किए गए.
कार्यक्रम के दौरान मोतिहारी के लिए बड़ी घोषणा की गई. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मिनेश शाह ने बताया कि बिहार सरकार की पहल के बाद मदर डेयरी ने मोतिहारी में करीब 350 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का निर्णय लिया है. यह निवेश कोटवा में मदर डेयरी से जुड़े कई उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाएगा. इस निवेश से मोतिहारी में किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी.
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर डेयरी से जुड़े उत्पादों का निर्माण होने से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा. उन्हें अपनी उपज का उचित लाभ मिल सकेगा. साथ ही इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
इस अवसर पर राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य सह प्रबंध निदेशक कॉमफेड (बिहार), सह सचिव डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार ,शीर्षत कपिल अशोक ने सुधा डेयरी को लेकर बिहार में होने वाले रोजगार के नए अवसर के बाबत बताया. शीर्षत कपिल ने मत्स्य पालक और डेयरी से जुड़े किसान को शाल और चेक देकर हौसला अफजाई भी किया.
शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है. इस तरह के निवेश से किसानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार और बाजार दोनों उपलब्ध होंगे. मेले में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी से जुड़ी कई योजनाओं और आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी किसानों को दी गई.
अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों को उत्पादन बढ़ाने, पशुपालन को व्यवसायिक रूप देने और बेहतर बाजार से जोड़ने को लेकर जानकारी दी. बापू प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक, उद्यमी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.