मोतिहारी तेजाब कांड: पीड़िता को मिली न्यायिक मदद, एसीजीएम नितिन त्रिपाठी ने सौंपा एक लाख का चेक

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) के पताही थाना क्षेत्र में एक छात्रा पर हुए भयानक तेजाब हमले के मामले में प्रशासन और न्यायपालिका ने सक्रियता दिखाई है. घटना के तीसरे दिन, मोतिहारी सिविल कोर्ट के एसीजीएम (ACJM) सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नितिन त्रिपाठी खुद पीड़िता का हाल जानने निजी नर्सिंग होम पहुंचे. उन्होंने पीड़िता को ढांढस बंधाया और तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में एक लाख रुपये का चेक सौंपा.

एसीजीएम नितिन त्रिपाठी ने अस्पताल में पीड़िता से मुलाकात की और उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी डॉक्टरों से ली. उन्होंने 'बिहार विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम' (Bihar Victim Compensation Scheme) के तहत एक लाख रुपये का सहायता चेक पीड़िता के परिजनों को प्रदान किया. एसीजीएम नितिन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि यह केवल तात्कालिक मदद है और भविष्य में बेहतर इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) की ओर से हरसंभव सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसी जघन्य घटनाओं के शिकार लोगों को न्याय दिलाना और उनकी मदद करना कानून की प्राथमिकता है.

यह घटना पताही थाना क्षेत्र की है, जहां ग्रेजुएशन की एक छात्रा अपने घर में सो रही थी. तभी एकतरफा प्यार में पागल आरोपी प्रियांशु ने घर में घुसकर उस पर तेजाब फेंक दिया. इस हमले में छात्रा का चेहरा और शरीर का काफी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया. तेजाब फेंकने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. हालांकि, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस फिलहाल मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

मोतिहारी की इस बेटी पर हुए हमले के बाद पूरे जिले में भारी आक्रोश व्याप्त है. सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है. अस्पताल में पीड़िता का इलाज अभी भी विशेषज्ञों की देखरेख में जारी है. लोगों का कहना है कि समाज में ऐसी विकृत मानसिकता वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी उदाहरण पेश किया जाना चाहिए. एसीजीएम के अस्पताल पहुंचने और त्वरित आर्थिक मदद देने से पीड़िता के परिवार को एक उम्मीद जगी है कि कानून उनके साथ खड़ा है.

इनपुट- पंकज कुमार