मोतिहारी तेजाब कांड! एकतरफा प्यार में पागल युवक ने छात्रा का चेहरा तेजाब से झुलसाया, हालत गंभीर

पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सिरफिरे युवक ने एक छात्रा पर तेजाब फेंककर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. यह खौफनाक वारदात सोमवार की रात करीब 11 बजे की है. बताया जा रहा है कि छात्रा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, तभी हमलावर ने कमरे में प्रवेश किया और लाइट बंद करने के बाद उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया. तेजाब की जलन से छात्रा की चीख निकल गई, जिसे सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था.

घटना के तुरंत बाद परिजनों ने छात्रा को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के मुताबिक, तेजाब के कारण छात्रा का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है और उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है. छात्रा के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पीड़िता ने शुरुआत में किसी भी प्रेम-प्रसंग या विवाद की बात से इनकार किया था, लेकिन पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं.

पुलिस द्वारा की गई शुरुआती छानबीन में यह बात निकलकर आई है कि यह वारदात एकतरफा प्यार का नतीजा है. आरोपी की पहचान प्रियांशु कुमार के रूप में हुई है. वो रिश्ते में छात्रा के चचेरे चाचा के मामा का लड़का लगता है. जानकारी के अनुसार, प्रियांशु काफी समय से छात्रा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसे परेशान कर रहा था. जब छात्रा ने तंग आकर प्रियांशु का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, तो वह आगबबूला हो गया और उसने बदला लेने के लिए इस घिनौनी साजिश को अंजाम दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस पर गोढ़वा पंचायत की अनोखी पहल, अनुष्का बनीं एक दिन की मुखिया

मामला दर्ज होते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया. पकड़ीदयाल के पुलिस उपाधीक्षक और पताही थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी शुरू की और मुख्य आरोपी प्रियांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया. परिजनों ने बताया कि आरोपी दूर का रिश्तेदार था, इसलिए उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी नीच हरकत करेगा. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.