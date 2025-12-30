सिर्फ फोटो में दिख रही ठंड की तैयारी! रक्सौल नगर परिषद में अलाव के दावे फेल, समाजसेवी बोले- 'प्रशासन को जनता के दुख से कोई लेना-देना नहीं'

मोतिहारी जिला प्रशासन फोटो डालकर दावा करता है कि पूरे जिले के सभी अंचलों में अलाव की व्यवस्था की गई है. इतना ही नहीं, रैन बसेरा का भी बड़ा-बड़ा दावा किया जाता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसकी असली जांच करने के लिए ज़ी मीडिया की टीम रक्सौल पहुंची. यहां पर अब रैन बसेरा बनना शुरू हुआ है, यानी ठंड खत्म होने के कगार पर है और तब जाकर ये बनकर तैयार होगा. रक्सौल में ठंड इतनी तेज है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है. पछुआ हवा और गिरते तापमान को देखते हुए मोतिहारी के डीएम ने स्कूलों को बंद करा दिया है. हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड से बचने के लिए रक्सौल नगर परिषद की तैयारियों की असली जांच ज़ी मीडिया ने की.

रक्सौल स्टेशन के आसपास अलाव की कोई व्यवस्था नहीं दिखी. यात्री खुद आसपास के कूड़े और पत्तों को चुनकर आग जला रहे हैं और अलाव का इंतजाम कर रहे हैं. वहीं, रेल पार्क परिसर में रैन बसेरा का निर्माण बहुत सुस्त गति से चल रहा है. लगता है कि ठंड खत्म हो जाएगी, तब जाकर ये रैन बसेरा बनकर तैयार होगा. ऐसे में रैन बसेरा बनवाने का फायदा तो सिर्फ सरकार ही समझे. इतनी ठंड के बावजूद नगर परिषद ने एक भी गर्म कपड़े या कंबल का वितरण नहीं किया है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड से बचने की तैयारी हाथी के दांत जैसी है, जो सिर्फ दिखाने के लिए है. जिला प्रशासन के विभागीय ग्रुप में सिर्फ फोटो नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में लोग अभी भी ठंड से परेशान हैं.

शहर के कुछ जगहों पर सुबह और शाम को अलाव की व्यवस्था तो है, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफी है. इस संबंध में जब हमने नगर परिषद के अधिकारी से पूछा, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन, कस्टम चौक, बाटा चौक समेत शहर के 15 अलग-अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था करने का दावा किया. साथ ही बड़ी ईमानदारी से ये भी स्वीकार किया कि कंबल वितरण अभी शुरू नहीं किया गया है और रैन बसेरा का निर्माण चल रहा है. वहीं, समाजसेवी रंजीत सिंह ने नगर परिषद की ठंड की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि ये सब अपनी जेब भरने और घोटाला करने की तैयारी है. जनता के दुख से इनका कोई लेना-देना नहीं है.

रक्सौल जैसे शहर में ठंड की मार इतनी तेज है कि लोग घरों में दुबके रहते हैं. ज़ी मीडिया की टीम ने देखा कि स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्री खुद ही अलाव का जुगाड़ कर रहे हैं. प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं. जी मीडिया की जांच से साफ हो गया कि दावे सिर्फ कागजों और फोटो में हैं. ठंड खत्म होने वाली है, तब रैन बसेरा बन रहा है. ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन की तैयारी किसके लिए है?

इनपुट- पंकज कुमार