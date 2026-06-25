मुहर्रम पर्व के अवसर पर निकलने वाले ताजिया जुलूस के रास्ते में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाई गई है. ड्रोन से भी जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. 25 जून, 2026 गुरुवार को मोहर्रम की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की ओर से एरिया डोमिनेंसी के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति में मोटरसाइकिल मार्च के बाद फ्लैग मार्च भी निकाला गया.