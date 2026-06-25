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मोतिहारी में मोहर्रम के पर्व को शांतिपूर्वक सद्भाव और भाईचारे के साथ संपन्न कराने को लेकर डीएम और एसपी की ओर से पुलिस लाइन से एरिया डोमिनेंस अंतर्गत बाइक से मार्च निकाला गया. बाइक मार्च कचहरी चौक, थाना चौक, सदर अस्पताल के सामने से होते हुए गांधी चौक तक निकाला गया.
मोटरसाइकिल मार्च में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी भी शामिल थे. मोतिहारी प्रशासन मोहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कृत संकल्पित है. इसके लिए बड़े पैमाने पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.
मुहर्रम पर्व के अवसर पर निकलने वाले ताजिया जुलूस के रास्ते में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाई गई है. ड्रोन से भी जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. 25 जून, 2026 गुरुवार को मोहर्रम की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की ओर से एरिया डोमिनेंसी के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति में मोटरसाइकिल मार्च के बाद फ्लैग मार्च भी निकाला गया.
फ्लैग मार्च मोतिहारी शहर के गांधी चौक, मीना बाजार, मिस्कॉट, हनुमानगढ़ी, पंच मंदिर एवं ज्ञान बाबू चौक तक निकाला गया. इस दौरान सभी लोगों से मोहर्रम के त्यौहार को सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई.
डीएम और एसपी ने कहा कि पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन हर कदम पर सहयोग के लिए तैयार है. सभी लोग आपस में मिलजुल कर पर्व को सद्भाव के वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग करें. फ्लैग मार्च में सदर अनुमंडल पदाधिकारी निशांत सिहारा और सहायक समाहर्ता राजकृष्ण झा भी शामिल थे.