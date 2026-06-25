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Motihari News: मुहर्रम पर उपद्रवियों की खैर नहीं! ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी, DM-SP ने सड़कों पर की गश्त

Motihari News: मोतिहारी प्रशासन मोहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कृत संकल्पित है. इसके लिए बड़े पैमाने पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 25, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:44 PM IST
Motihari News: मुहर्रम पर उपद्रवियों की खैर नहीं! ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी, DM-SP ने सड़कों पर की गश्त
Image Credit: (Z News) मुहर्रम पर मोतिहारी प्रशासन सख्त, शांति व्यवस्था के लिए निकाला फ्लैग मार्चSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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