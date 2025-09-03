मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से कई यात्री घायल
मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से कई यात्री घायल

Motihari Road Accidentबिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर लेन पर एक यात्री बस पलट गई. बस राजस्थान से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी जहां कोटावा के पास बस का नियंत्रण खो गया. एक दर्जन से ज्यादा लोगो को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:52 PM IST

Motihari Road Accident: 3 सितंबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर लेन पर एक यात्री बस पलट गई  जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब राजस्थान नंबर की बस राजस्थान से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी और कोटवा के पास अचानक ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया. घटना में मौजुद लोगों के अनुसार बस में काफी संख्या में यात्री सवार थे. जैसे ही बस कोटवा के पास पहुंची अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस हाईवे पर ही पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को फौरन मोतिहारी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. सदर अस्पताल के मैनेजर कौशल दुबे ने कहा, हमें इस हादसे की सूचना जिलाधिकारी (डीएम) की ओर से मिली. इसके बाद तुरंत अस्पताल में चार मेडिकल ऑफिसर और 20 ट्रेनी स्टूडेंट्स को तैनात किया गया. इमरजेंसी विभाग को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है. अभी तक 13 घायलों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है. इनमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है. बाकी सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

हादसे के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. बताया जा रहा है कि बस चालक हादसे के समय शराब के नशे में रहा होगा. हालांकि, पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है और पुष्टि के बाद ही सही कारण सामने आएगा.

घटना के समय बस में मौजूद यात्री धर्मेंद्र पांडेय ने बताया, "मैं सो रहा था, इसलिए हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है. जब नींद खुली, तब तक बस पलट चुकी थी और चारों ओर चीख-पुकार मची थी. फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

इनपुट:आईएएनएस

