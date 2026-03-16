'गुंडई क्या होती है हम दिखाएंगे...', मोतिहारी पुलिस को अपराधी की दो टूक, एनकाउंटर के बाद बढ़ी रार

Motihari Crime News: मोतिहारी के चकिया पुलिस को फोन पर अपराधी ने धमकाया है. फोन पर अपराधी कह रहा है कि पता है अगला न्यूज क्या होगा सर? अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में दस से पन्द्रह पुलिस कर्मियों की हुई मौत, अपराधी फरार. फिलहाल, केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.
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Motihari News: मोतिहारी में अपराधी का मनोबल सातवें आसमान पर है. लगता है कि बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है. अपराधी बाकायदा फोन पर पुलिस को ही धमकी दे रहे हैं. धमकी भी ऐसी वैसी नहीं बाकायदा दस से पन्द्रह पुलिस कर्मियों की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं. पुलिस को इस धमकी भरे कॉल का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दरअसल, चकिया थाना के अपर थानाध्यक्ष के नंबर पर नेपाली नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना नाम बताते हुए चकिया थाना के अपर थानाध्यक्ष से बोला कि यह क्या चल रहा है सर... न्यूज में देखे है कि पुलिस अपराधी के मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, पता है अगला न्यूज क्या होगा सर? अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में दस से पन्द्रह पुलिस कर्मियों की हुई मौत, अपराधी फरार. गुंडई क्या होता है आपको और पूरे शहर को दिखा देंगे!
वहीं, धमकी मिलने के बाद चकिया थाना में सनहा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी तस्दीक चकिया थानाध्यक्ष ने किया है. मगर, क्या इतनी गम्भीर धमकी पर सिर्फ सनहा ही दर्ज होना चाहिए? हालांकि, जहां थानाध्यक्ष ने सनहा दर्ज होने की बात कही. वहीं, मोतिहारी एसपी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जल्द ही फोन पर धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
ध्यान दीजिएगा कि मोतिहारी के छतौनी थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें अपराधी के साथ मुठभेड़ का दावा छतौनी पुलिस ने किया है. उक्त एफआईआर में ही दो अपरधियों के नाम का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि ठेकेदार की.हत्या करने अपराधी मोतिहारी आए थे. हालांकि, उसी दिन छतौनी थाना क्षेत्र में पुलिस को देखकर कार से दो फाइनेंस कर्मी भाग रहे थे जिसमें एक फाइनेंस कर्मी को गोली लगी थी. उक्त मामले में चकिया थाना कुन्दन ठाकुर के घर छापेमारी करने गई थी.
रिपोर्ट: पंकज कुमार
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