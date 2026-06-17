क्या है पूरा मामला, जानिए

बता दें कि टेंडर मिलने के बाद उद्यमी संजीत कुमार ने बैंक और बाजार से कर्ज लेकर लाखों रुपए खर्च किए और टाउन हॉल मैदान में मेले की तैयारी शुरू कर दी. इसके इसके लिए उन्होंने सदर एसडीएम कार्यालय ने ज्ञापांक 1028 से दिनांक 3/6/2026 को नगर थाना, भवन प्रमंडल, बिजली विभाग समेत अंचल कार्यालय से पत्र भेजकर एनओसी मांगा था. सभी संबंधित विभागों नगर थाना, अंचल कार्यालय, बिजली और भवन प्रमंडल ने अपनी जांच के बाद NOC दे दी. जैसे ही सभी विभागों की NOC सदर एसडीएम कार्यालय पहुंची, प्रशासन ने अचानक यू-टर्न ले लिया. एसडीएम ने न सिर्फ NOC देने से इनकार कर दिया, बल्कि निर्माणाधीन मेले को 3 दिनों के भीतर हटाने का फरमान भी जारी कर दिया, जिसकी वजह से उद्यमी संजीत कुमार को लाखों रुपए का नुकसान हो गया.