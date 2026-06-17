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Motihari Disneyland Mela Case: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उद्यमी प्रोत्साहन योजना को जमीन पर उतारने का दम भरने वाले अधिकारी ही पलीता रहा रहे हैं. सिस्टम में बैठे अधिकारी एक उद्यमी को कैसे आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा देते है. इसका जीता-जागता उदाहरण मोतिहारी में देखने को मिला है. पूरा मामला मोतिहारी के टाउन हॉल मैदान में लगने वाले डिजनीलैंड मेले के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) से जुड़ा है. चलिए इस मामले को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक छोटे उद्यमी को सड़क पर आने और आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया गया है?
दरअसल, मोतिहारी हवाई अड्डा मैदान, जिला स्कूल स्टेडियम में डिजनीलैंड मेला लगा है. वहीं, दूसरी तरफ टाउन हॉल मैदान में डिजनीलैंड मेला लगाने की कवायद चल रही थी, जिसके नगर निगम ने दो अखबारों में विज्ञापन निकालकर खुली डाक (ओपन बिडिंग) आमंत्रित की थी. इस प्रक्रिया में कुल 7 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अधिकतम बोली लगाने वाले को करीब 14 लाख रुपया में टेंडर मिला.
टेंडर जारी होते ही एक सवाल उठने लगा है कि पिछले साल करीब 54 लाख में जो टेंडर जारी हुआ था. वह इस साल 14 लाख में कैसे हो गया? क्या यह राजस्व की क्षति नहीं है? पटना हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता से लेकर पूर्व पार्षद ने कम पैसा में टेंडर मिलने पर सवाल उठाया था. इस बाबत नगर आयुक्त बताते है कि टेंडर प्रक्रिया में शामिल लोगों में जिसने अधिकतम बोली लगाई उसे टेंडर मिला है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है.
वहीं, नगर सरकार में उच्च पद पर बैठे निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने बताया कि पूरी डाक प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुआ है, जिसमें 7 लोग शामिल हुए थे, जो आज हल्ला कर रहे हैं वो क्यों नहीं एक करोड़ में टेंडर ले लिए? क्या किसी को टेंडर में शामिल होने से नगर निगम ने रोका था? आगे वह कहते हैं कि प्रशासन भी मेरा ही है और सरकार भी मेरी है, तो हम प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उद्यमी के साथ गलत हुआ है. सदर एसडीएम ने गलत किया है. सभी विभागों से NOC मिल जाने के बाद सदर एसडीएम कार्यालय के की ओर से NOC नहीं देना, ना सिर्फ अनुचित है, बल्कि सरकार के उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बजाए हतोत्साहित करने वाला निर्णय है.
क्या है पूरा मामला, जानिए
बता दें कि टेंडर मिलने के बाद उद्यमी संजीत कुमार ने बैंक और बाजार से कर्ज लेकर लाखों रुपए खर्च किए और टाउन हॉल मैदान में मेले की तैयारी शुरू कर दी. इसके इसके लिए उन्होंने सदर एसडीएम कार्यालय ने ज्ञापांक 1028 से दिनांक 3/6/2026 को नगर थाना, भवन प्रमंडल, बिजली विभाग समेत अंचल कार्यालय से पत्र भेजकर एनओसी मांगा था. सभी संबंधित विभागों नगर थाना, अंचल कार्यालय, बिजली और भवन प्रमंडल ने अपनी जांच के बाद NOC दे दी. जैसे ही सभी विभागों की NOC सदर एसडीएम कार्यालय पहुंची, प्रशासन ने अचानक यू-टर्न ले लिया. एसडीएम ने न सिर्फ NOC देने से इनकार कर दिया, बल्कि निर्माणाधीन मेले को 3 दिनों के भीतर हटाने का फरमान भी जारी कर दिया, जिसकी वजह से उद्यमी संजीत कुमार को लाखों रुपए का नुकसान हो गया.
इस बाबत सदर एसडीएम ने कहा कि मैंने टाउन हॉल मैदान का स्थल निरीक्षण किया था, जिसके आलोक में NOC नहीं दिया है. इसी पर उद्यमी संजीत कुमार सवाल उठाते हुए अब हाइकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं. इस मामले पर कांग्रेस नेता मुमताज अहमद सवाल उठाते हुए सदर एसडीएम कार्यालय से सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के CWJC 9675/22 के आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल प्रांगण में प्रदर्शनी नहीं लगाई जा सकती हैं, तो मोतिहारी एसडीएम कार्यालय ने जिला स्कूल के प्रांगण में बने स्टेडियम में डिजनीलैंड मेला लगाने की कैसे इजाजत दी गई?