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मोतिहारी में प्रशासन ने पहले खुद ही दिया टेंडर, फिर NOC के चक्कर में डालकर कर दिया रद्द, जानें पूरा मामला

Motihari Disneyland Mela: मोतिहारी हवाई अड्डा मैदान, जिला स्कूल स्टेडियम में डिजनीलैंड मेला लगा है. वहीं, दूसरी तरफ टाउन हॉल मैदान में डिजनीलैंड मेला लगाने की कवायद चल रही थी, जिसके नगर निगम ने दो अखबारों में विज्ञापन निकालकर खुली डाक (ओपन बिडिंग) आमंत्रित की थी.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:26 PM IST
मोतिहारी में प्रशासन ने पहले खुद ही दिया टेंडर, फिर NOC के चक्कर में डालकर कर दिया रद्द, जानें पूरा मामला
Image Credit: मोतिहारी में प्रशासन ने पहले खुद ही दिया टेंडर, फिर NOC के चक्कर में डालकर कर दिया रद्द!

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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