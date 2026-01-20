मोतिहारी में मुख्यमंत्री के 'सपनों' का डीएम ने किया 'सौदा', बेच दी चकिया चीनी मिल की जमीन, कैसे पूरा होगा नीतीश कुमार का 'निश्चय'

मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के दौरान राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच एक ऐसा विरोधाभास सामने आया है जिसने दोनों के बीच तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ सूबे के मुखिया मंच से किसानों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी उसी सपने की जमीन को बेचने का इंतजाम कर चुके थे.

दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की बंद पड़ी 25 चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है. इस फैसले से मोतिहारी शहर और बारा चकिया चीनी मिलों के भी चालू होने की उम्मीद बढ़ गई. 17 जनवरी को अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया और विकास कार्यों की समीक्षा भी की. उन्होंने मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खुले मंच से घोषणा की कि पूर्वी चंपारण में बंद पड़ी मोतिहारी और बारा चकिया चीनी मिलों को किसानों के हित मे फिर से चालू किया जाएगा. इससे स्थानीय किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई. लेकिन अब पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी की ओर से ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं के उलट काम किया जा रहा है. अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री ने जिसका ऐलान कर दिया, क्या जिलाधिकारी की ओर से उसे रोका जा सकता है?



दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मंच से चीनी मिलों को चालू करने का ऐलान कर रहे थे, तब उससे पहले ही उनके अधिकारी चकिया चीनी मिल की जमीन बिकवा रहे थे. मोतिहारी के जिला निबंधन कार्यालय में 14 जनवरी को ही चकिया चीनी मिल की जमीन आठ लोगों के नाम बिक चुकी है, जिसका डीड z मीडिया के पास भी है. तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि डीएम सौरभ जोरवाल ने अपने न्यायालय में चल रहे भू हदबन्दी वाद 1/2018 में 27 मई को ही चकिया चीनी मिल की जमीन बेचने का आदेश दे दिया था.



मोतिहारी डीएम ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री की घोषणा पर ही ग्रहण लगा दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से साफ कर दिया है कि चकिया चीनी मिल चालू नहीं हो सकता. इस खुलासे के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि जब चकिया चीनी मिल की जमीन बेचने का आदेश पूर्वी चंपारण के डीएम दे चुके थे और मुख्यमंत्री के आने से तीन दिन पहले चीनी मिल की जमीन बिकनी भी शुरू हो गई थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सच क्यों नहीं बताया गया?

वहां की जमीन तो बिकनी भी शुरू हो गई है. अगर यह सच मुख्यमंत्री को बताया गया होता तो मुख्यमंत्री तो कम से कम बंद चकिया चीनी मिल को चालू करने का खुले मंच से जनता को आश्वासन नहीं देते या फिर सम्भव था कि चकिया चीनी मिल के बाबत कोई ठोस निर्देश देते. अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के द्वारा बंद चकिया चीनी मिल को चालू करने की घोषणा के बाद क्या मोतिहारी के डीएम चकिया चीनी मिल की जमीन बेचने वाली अपने आदेश पर पुनर्विचार करते है या नही?

बताया जा रहा है कि पूर्वी चंपारण के डीएम सौरभ जोरवाल ने शहरी क्षेत्र की 60 एकड़ जमीन बेचने की इजाजत दी है पर उक्त जमीन को बेचकर चीनी मिल चालू करने का कोई निर्देश नहीं दिया है. 2014 में पूर्वी चंपारण के तत्कालीन डीएम अभय सिंह ने चकिया चीनी मिल के जमीन की अंश भाग इस शर्त पर बेचने की इजाजत दी थी कि जमीन बेचकर प्राप्त पैसे से चीनी मिल चलाई जाएगी.