/डीएम सौरभ सुमन यादव का बड़ा एक्शन, मोतिहारी में 26 CO और RO का वेतन रोका, 24 घंटे में मांगा जवाब

मोतिहारी में सरकारी कार्य में लापरवाही करना 26 अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों को भारी पड़ गया. डीएम सौरभ सुमन यादव ने अगले आदेश तक वेतन बंद करके 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. अपर समाहर्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के द्वारा सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी की अपडेट स्थिति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को की गई. समीक्षा के क्रम में बार-बार निर्देश देने के बावजूद बंजरिया अंचल को छोड़कर शेष सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों की ओर से प्रतिवेदन विभाग को नहीं भेजा गया.