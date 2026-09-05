/डीएम सौरभ सुमन यादव का बड़ा एक्शन, मोतिहारी में 26 CO और RO का वेतन रोका, 24 घंटे में मांगा जवाब

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मोतिहारी में सरकारी कार्य में लापरवाही करना 26 अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों को भारी पड़ गया. डीएम सौरभ सुमन यादव ने अगले आदेश तक वेतन बंद करके 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. अपर समाहर्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के द्वारा सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी की अपडेट स्थिति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को की गई. समीक्षा के क्रम में बार-बार निर्देश देने के बावजूद बंजरिया अंचल को छोड़कर शेष सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों की ओर से प्रतिवेदन विभाग को नहीं भेजा गया.
राजस्व महाअभियान के कार्यों में अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी की ओर से कोई रुचि
राजस्व महाअभियान की समीक्षा में भी पाया गया कि राजस्व महाअभियान के कार्यों में अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी की ओर से कोई रुचि नहीं ली जा रही है. यह विभागीय कार्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता और सरकारी आदेश की अवहेलना का द्योतक है.
बंजरिया अंचल के अंचलाधिकारी को छोड़कर बाकी, किसी ने नहीं दी रिपोर्ट
उक्त के आलोक में जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण की ओर से बंजरिया अंचल के अंचलाधिकारी को छोड़कर बाकी सभी 26 अंचलों के अंचल अधिकारियों और सभी राजस्व पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का आदेश दिया गया. साथ ही सभी अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा गया.
क्यों ना की जाए कार्रवाई, जवाब दीजिए?
साथ ही डीएम सौरभ सुमन यादव ने निर्देश दिया कि सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी और राजस्व महाअभियान से संबंधित प्रतिवेदन को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपर समाहर्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके खिलाफ सरकारी कार्य में रुचि नहीं लिए जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्रवाई के लिए विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाए?
वहीं, इस कार्रवाई के बाद जिले के सभी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. सभी अधिकारी अपना पेंडिंग कार्य निपटाने में जुटे हैं.