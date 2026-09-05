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डीएम सौरभ सुमन यादव का बड़ा एक्शन, मोतिहारी में 26 CO और RO का वेतन रोका, 24 घंटे में मांगा जवाब

Motihari News: मोतिहारी डीएम सौरभ सुमन यादव ने कार्य में लापरवाही मामले में सख्त एक्शन लिया है. उन्होंने 26 अंचल के सीओ और राजस्व पदाधिकारी का अगले आदेश तक वेतन बन्द कर दिया है.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:05 PM IST
डीएम सौरभ सुमन यादव का बड़ा एक्शन, मोतिहारी में 26 CO और RO का वेतन रोका, 24 घंटे में मांगा जवाब
Image Credit: डीएम सौरभ सुमन यादव का बड़ा एक्शन (Photo-AI)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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