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पेंशन, राशन और आवास से जुड़ी शिकायतों पर सहयोग शिविर में ऑन-द-स्पॉट की एक्शन, मोतिहारी डीएम ने सुनी समस्याएं

Motihari News: मोतिहारी के सदर प्रखंड के रुलही ग्राम पंचायत में 18 अगस्त दिन मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया. इसमें जिलाधिकारी ने खुद जनता के बीच पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 18, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:53 PM IST
पेंशन, राशन और आवास से जुड़ी शिकायतों पर सहयोग शिविर में ऑन-द-स्पॉट की एक्शन, मोतिहारी डीएम ने सुनी समस्याएं
Image Credit: (Z News) मोतिहारी डीएम ने रुलही पंचायत के सहयोग शिविर में ऑन-द-स्पॉट की कार्रवाई

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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