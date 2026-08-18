/पेंशन, राशन और आवास से जुड़ी शिकायतों पर सहयोग शिविर में ऑन-द-स्पॉट की एक्शन, मोतिहारी डीएम ने सुनी समस्याएं

डीएम ने सीधे जनता से किया संवाद, आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट हुआ निपटारा

रुलही पंचायत भवन परिसर में आयोजित इस सहयोग शिविर के दौरान जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने बिना किसी प्रशासनिक दूरी के सीधे आम ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों से मुलाकात की. शिविर में मुख्य रूप से राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और नल-जल योजना से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुईं. जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट (तुरंत) निष्पादन करने का आदेश दिया.