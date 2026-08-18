/पेंशन, राशन और आवास से जुड़ी शिकायतों पर सहयोग शिविर में ऑन-द-स्पॉट की एक्शन, मोतिहारी डीएम ने सुनी समस्याएं

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पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की ओर से आम जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर चलाई जा रही मुहिम के तहत 18 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. मोतिहारी के सदर प्रखंड अंतर्गत रुलही ग्राम पंचायत में एक भव्य 'सहयोग शिविर' (जनता दरबार) का आयोजन किया गया. इस विशेष शिविर में जिला पदाधिकारी (DM) ने मुख्य रूप से शिरकत की और सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया.
डीएम ने सीधे जनता से किया संवाद, आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट हुआ निपटारा
रुलही पंचायत भवन परिसर में आयोजित इस सहयोग शिविर के दौरान जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने बिना किसी प्रशासनिक दूरी के सीधे आम ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों से मुलाकात की. शिविर में मुख्य रूप से राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और नल-जल योजना से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुईं. जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट (तुरंत) निष्पादन करने का आदेश दिया.
कई विभागों के लगाए गए विशेष स्टॉल
ग्रामीणों की सुविधा के लिए इस सहयोग शिविर में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास परियोजना (ICDS), सामाजिक सुरक्षा पेंशन और कृषि विभाग ओर से विशेष स्टॉल लगाए गए थे. स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर लोगों की निःशुल्क चिकित्सा जांच की गई और दवाइयां बांटी गईं, जबकि कलेक्ट्रेट की तकनीकी टीम की तरफ से योग्य लाभुकों के ऑनलाईन आवेदन भी मौके पर ही सबमिट किए गए.
प्रशासनिक अमला रहा मौजूद
इस महत्वपूर्ण सहयोग शिविर में जिलाधिकारी के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचलाधिकारी (CO), रुलही ग्राम पंचायत के स्थानीय मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत कई विभागों के वरीय अधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे. जिलाधिकारी ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें.