घोटाले का सबूत

कबीर अंत्येष्टि अनुदान विशेष घटक में रजिस्टर संख्या 317462 पर लाभार्थी का नाम अभय ठाकुर पिता शीतल ठाकुर दर्ज था. जिनके पिता सरकारी शिक्षक थे, इनके माता को पेंशन मिल रहा था. इनकी जाति भूमिहार है, जो बदलकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले विशेष घटक रजिस्टर में लिखा गया, फिर इनके नाम पर कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना का पैसा निकाल लिया गया. वहीं, विजय सिंह के माता-पिता दोनों के नाम पर पैसा का उठाया गया है. प्रवीण सिंह के माता-पिता के नाम पर भी पैसे का लाभ लिया गया है. इन तमाम लोगों ने जांच अधिकारी को लिखित दिया है कि हमने कोई आवेदन ही नहीं किया है.