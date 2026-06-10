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Motihari Kafan Ghotala: जिंदा लोगों के माता-पिता के नाम पर उठा लिए पैसे, जानिए मोतिहारी के कफन घोटाले का पूरा सच

Motihari Kafan Ghotala News: कबीर अंत्येष्टि अनुदान विशेष घटक में रजिस्टर संख्या 317462 पर लाभार्थी का नाम अभय ठाकुर पिता शीतल ठाकुर दर्ज था. जिनके पिता सरकारी शिक्षक थे, इनके माता को पेंशन मिल रहा था. इनकी जाति भूमिहार है, जो बदलकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले विशेष घटक रजिस्टर में लिखा गया, फिर इनके नाम पर कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना का पैसा निकाल लिया गया.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:32 PM IST
Motihari Kafan Ghotala: जिंदा लोगों के माता-पिता के नाम पर उठा लिए पैसे, जानिए मोतिहारी के कफन घोटाले का पूरा सच
Image Credit: ज़ी न्यूज़ की खबर पर मुहर, सरकारी रिपोर्ट में गबन का खुलासा! (Photo-AI)

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Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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