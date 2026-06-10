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Motihari Kafan Ghotala: याद करिए 1 मई 2026 का वह दिन, जब मोतिहारी जिला प्रशासन ने कबीर अंत्येष्टि योजना में हुए कफन घोटाले की Z News की खबर पर खीझते हुए एक पत्र जारी किया था. तब प्रशासन ने लिखा था कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया चैनलों की कबीर अंत्येष्टि योजना के संबंध में ऐसे समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं, जो तथ्यात्मक दृष्टि से असत्य, भ्रामक और योजना के वास्तविक नियम के सर्वथा विपरीत हैं. जिला प्रशासन इसका खंडन करता है और सार्वजनिक हित में उत्तरदायित्वपूर्ण पत्रकारिता का आह्वान करता है.
वहीं, प्रशासन ने जिस उत्तरदायित्व की दुहाई मीडिया को दी थी. आज मोतिहारी की जनता वही उत्तरदायित्वपूर्ण जवाब खुद प्रशासन से मांग रही है. दिलचस्प बात देखिए कि एक तरफ प्रशासन कैमरे के सामने हमारी खबर का खंडन कर रहा था, तो दूसरी तरफ डर के मारे भीतर ही भीतर जांच दर जांच के पत्र भी जारी कर रहा था.
सबसे पहले पत्रांक 395 दिनांक 18/5/2026 को कल्याणपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को जांच का जिम्मा सौंपा गया. दूसरी जांच चकिया एसडीएम को पत्रांक 419 दिनांक 25/5/2026 को मिला. इसके बाद भी जब धरातल पर जांच होती नहीं दिखी, तो केसरिया की विधायक शालिनी मिश्रा ने बीस सूत्री की बैठक में इस घोटाले पर सीधा सवाल पूछा, तो डीएम ने डीआरडीए डायरेक्टर को जांच का जिम्मा सौंपा.
डीआरडीए डायरेक्टर कुंदन कुमार 3 जून 2026 को कल्याणपुर के दरमहा पंचायत में कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना की जामच किया. इस जांच में, जो सच सामने आया उसे सुनकर डीआरडीए डायरेक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए.
घोटाले का सबूत
कबीर अंत्येष्टि अनुदान विशेष घटक में रजिस्टर संख्या 317462 पर लाभार्थी का नाम अभय ठाकुर पिता शीतल ठाकुर दर्ज था. जिनके पिता सरकारी शिक्षक थे, इनके माता को पेंशन मिल रहा था. इनकी जाति भूमिहार है, जो बदलकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले विशेष घटक रजिस्टर में लिखा गया, फिर इनके नाम पर कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना का पैसा निकाल लिया गया. वहीं, विजय सिंह के माता-पिता दोनों के नाम पर पैसा का उठाया गया है. प्रवीण सिंह के माता-पिता के नाम पर भी पैसे का लाभ लिया गया है. इन तमाम लोगों ने जांच अधिकारी को लिखित दिया है कि हमने कोई आवेदन ही नहीं किया है.
डीआरडीए डायरेक्टर ने घोटाले की बात को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि जांच में गड़बड़ी मिली है. डीडीसी के माध्यम से डीएम को रिपोर्ट सौंप दिया गया है. अब कार्रवाई डीएम स्तर से की जायेगी.