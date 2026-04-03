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Motihari Liquor Tragedy: 5 मौतों के बाद एक्शन में प्रशासन, SIT ने सुलझाई स्पिरिट सप्लाई की गुत्थी

Motihari Liquor Tragedy News: पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर बरपाया है. इस घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, अब प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है. बेतिया के डीआईजी मोतिहारी डीएम और एसपी के साथ तुरकौलिया थाना में बैठक कर कई निर्देश दिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:33 PM IST

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SIT ने जोड़ी कड़ी से कड़ी, मुख्य आरोपी नागा रॉय गिरफ्तार
SIT ने जोड़ी कड़ी से कड़ी, मुख्य आरोपी नागा रॉय गिरफ्तार

Motihari News: मोतिहारी में जहरीली शराब के तांडव से पूरा बिहार हिल गया है. तुरकौलिया और आसपास के क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है. जबकि, कई अन्य अस्पतालों में जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं. इस घटना के बाद प्रभावित गांवों में मातम पसरा है. इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. वहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने तुरकौलिया थाना प्रभारी (SHO) उमाशंकर मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही परसौना के चौकीदार भरत रॉय को भी निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

जहरीली शराब कांड में तुरकौलिया थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रमोद यादव के परिजन के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है. घटना के मुख्य साजिशकर्ता नागा रॉय को पुलिस ने हिरासत लिया है और पूछताछ की जा रही है. वहीं, तुरकौलिया और रघुनाथपुर में भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले के सरगना नागा रॉय के परिवार समेत 8 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं.

बेतिया के डीआईजी मोतिहारी डीएम और एसपी के साथ तुरकौलिया थाना में बैठक कर कई निर्देश दिया है. डीआईजी हरिकिशोर रॉय ने जहरीली शराब से पांच लोगों के मरने की पुष्टि किया है. जिलेभर में सर्च अभियान चलाकर 39 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है.

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वहीं, इस जहरीली शराबकांड की एसआईटी ने इस तरह से कड़ी से कड़ी को जोड़ा और खुलासा किया. SIT की जांच में सामने आया कि पिपराकोठी के शराब माफिया कन्हैया और राजा ने स्पिरिट मंगवाई थी. इसे परसौना के खलीफा और सुनील शाह को बेचा गया, जिन्होंने आगे इसे नागा रॉय और जम्मू बैठा को सप्लाई किया. इसे बाद नागा रॉय ने परसौना क्षेत्र में और जम्मू बैठा ने बालगंगा इलाके में इस मौत के जहर को बांटा. पुलिस ने स्पिरिट की एक बड़ी खेप जब्त की है, जिसे रासायनिक जांच के लिए लैब भेजा गया है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

यह भी पढ़ें: 45 मौतों के गुनहगार के जेल से आते ही घटी घटना, जहरीली शराब महज संयोग या कुछ और...?

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