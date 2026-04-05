Motihari News: 50 लाख की लूट का मास्टरमाइंड निकला रुद्र सेना का संचालक, रसूखदारों के घर से मिला माल

पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई 50 लाख रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान की बड़ी लूट ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी. जब पटना और मोतिहारी पुलिस ने मिलकर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया, तो एक बेहद चौंकाने वाला नाम सामने आया. इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड सुगौली के सुगांव का रहने वाला नितेश ठाकुर निकला है. हैरानी की बात यह है कि नितेश ठाकुर इलाके में 'रुद्र सेना' नाम के एक संगठन का संचालन करता था और खुद को समाज सेवक के रूप में पेश करता था. पुलिस की जांच में साफ हुआ कि नितेश ने अपने गांव के तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर इस बड़ी लूट की साजिश रची और उसे अंजाम दिया.

मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वर्ण प्रभात को जब इस गिरोह के सुगौली में छिपे होने की भनक लगी, तो उन्होंने तुरंत कड़े निर्देश जारी किए. पटना पुलिस और स्थानीय सुगौली पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सुगौली माई स्थान क्षेत्र में धावा बोला. पुलिस की टीम ने इलाके के रसूखदार व्यक्ति पप्पू सर्राफ के घर पर छापेमारी की, जहाँ से लूट का भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया. बरामद सामान में कीमती मोटर, पंखे और बिजली के तारों का बड़ा जखीरा शामिल है. पुलिस ने मौके से पप्पू सर्राफ के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है.

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लूट के इस मामले में नितेश ठाकुर और पप्पू सर्राफ जैसे रसूखदार चेहरों के नाम सामने आने के बाद पूरे सुगौली और मोतिहारी इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. समाज में ऊँची पैठ रखने वाले इन लोगों का आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ा होना चर्चा का विषय बना हुआ है. एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीमें अब मास्टरमाइंड नितेश ठाकुर और उसके अन्य फरार सहयोगियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं.