नगर निगम के पहले आयुक्त थे सुमन सौरभ यादव, जिन्होंने मोतिहारी को दूसरे स्थान पर पहुंचाया

East Champaran: मोतिहारी नगर निगम के पहले नगर आयुक्त आईएएस सुमन सौरभ यादव का मोतिहारी से ट्रांसफर हो गया. ट्रांसफर के बाद कई अधिकारी कब गए किसी को पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन कोई-कोई लोकप्रिय अधिकारी भी होते हैं, जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान उनके की तरफ से बेहतर ढंग से निभाए गए कर्तव्यों का सम्मान उनके विदाई के वक्त लोगों से मिलता है.

आईएएस सुमन सौरभ यादव मोतिहारी नगर निगम के आयुक्त रहने के दौरान मोतिहारी नगर निगम में गुटबाजी भी खूब रही, अंदुरुनी राजनीति चरम पर रही. राजनीति का आलम यह था कि मेयर पति के चुनाव लड़ने को लेकर नगर निगम में सह मात का खेल चलता रहा...पर इन तमाम खींचतान के बीच नगर निगम के विकास कार्यों को आयुक्त ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी प्रभावित नहीं होने दिया.

आलम यह था कि कहीं रोड निर्माण में कोई दिक्कत होता तो आयुक्त खुद निर्माण स्थल पर पहुंच जाते और समस्या का ऑन द स्पॉट के तर्ज पर निराकरण करते थे. नगर आयुक्त का वाट्सएप हमेशा एक्टिव रहता था. सफाई में कोताही की तस्वीर आम नागरिकों की ओर से वाट्सएप पर भेजे जाने पर अगले ही दिन संबंधित जगह पर नगर निगम का जेसीबी के साथ ट्रैक्टर पहुंच जाता था.

दरअसल, नगर आयुक्त सुमन सौरभ यादव की पहली पोस्टिंग मोतिहारी में सदर एसडीओ के तौर पर हुई थी. दूसरी पोस्टिंग कटिहार डीडीसी के पद पर और तीसरी पोस्टिंग मोतिहारी नगर निगम के आयुक्त के तौर पर हुई थी. सुमन सौरभ अब कृषि विभाग में निदेशक के पद पर तैनात किए गए हैं. सुमन सौरभ यादव का मोतिहारी से ट्रांसफर होने पर IMA के बिहार प्रेसिडेंट डॉ आशुतोष शरण ने सम्मान समारोह किया. इस दौरान सांसद राधामोहन सिंह और विधायक प्रमोद कुमार भी शामिल रहे.

उप मेयर लालबाबू गुप्ता ने कहा कि सुमन सौरभ जैसे अधिकारी मोतिहारी में आते रहे, इन जैसे अधिकारियों से ही विकास होता है. मेयर प्रीति गुप्ता ने कहा कि हम नगर आयुक्त रहे सुमन सौरभ के उज्वल भविष्य की कामना करते है. इन्होंने नगर निगम बहुत अच्छे ढंग से चलाया. अपने विदाई समारोह में मोतिहारी के लोगों की तारीफ करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि किसी अधिकारी के लिए यही उसके नौकरी का बहुत बड़ा सम्मान होता है कि शहर के आप सभी प्रबुद्ध लोगों का आ जाना. सांसद राधामोहन सिंह ने नगर आयुक्त के बाबत बताया कि वो किसी दबाब में नहीं आते और जिस प्रकार से बिना कोई दवाब में आए नगर निगम में अपने कर्तव्यों का पालन किया वो आने वाले अधिकारी के लिए उदाहरण होगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

