Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048104
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

नगर निगम के पहले आयुक्त थे सुमन सौरभ यादव, जिन्होंने मोतिहारी को दूसरे स्थान पर पहुंचाया

IAS Suman Saurabh Yadav: मोतिहारी नगर निगम के पहले आयुक्त आईएस सुमन सौरभ यादव का ट्रांसफर हो गया. सुमन सौरभ यादव का मोतिहारी से ट्रांसफर होने पर IMA के बिहार प्रेसिडेंट डॉ आशुतोष शरण ने सम्मान समारोह किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 11:30 PM IST

Trending Photos

मोतिहार नगर निगम के पहले आयुक्त सुमन सौरभ यादव
मोतिहार नगर निगम के पहले आयुक्त सुमन सौरभ यादव

East Champaran: मोतिहारी नगर निगम के पहले नगर आयुक्त आईएएस सुमन सौरभ यादव का मोतिहारी से ट्रांसफर हो गया. ट्रांसफर के बाद कई अधिकारी कब गए किसी को पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन कोई-कोई लोकप्रिय अधिकारी भी होते हैं, जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान उनके की तरफ से बेहतर ढंग से निभाए गए कर्तव्यों का सम्मान उनके विदाई के वक्त लोगों से मिलता है. 

आईएएस सुमन सौरभ यादव मोतिहारी नगर निगम के आयुक्त रहने के दौरान मोतिहारी नगर निगम में गुटबाजी भी खूब रही, अंदुरुनी राजनीति चरम पर रही. राजनीति का आलम यह था कि मेयर पति के चुनाव लड़ने को लेकर नगर निगम में सह मात का खेल चलता रहा...पर इन तमाम खींचतान के बीच नगर निगम के विकास कार्यों को आयुक्त ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी प्रभावित नहीं होने दिया. 

आलम यह था कि कहीं रोड निर्माण में कोई दिक्कत होता तो आयुक्त खुद निर्माण स्थल पर पहुंच जाते और समस्या का ऑन द स्पॉट के तर्ज पर निराकरण करते थे. नगर आयुक्त का वाट्सएप हमेशा एक्टिव रहता था. सफाई में कोताही की तस्वीर आम नागरिकों की ओर से वाट्सएप पर भेजे जाने पर अगले ही दिन संबंधित जगह पर नगर निगम का जेसीबी के साथ ट्रैक्टर पहुंच जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, नगर आयुक्त सुमन सौरभ यादव की पहली पोस्टिंग मोतिहारी में सदर एसडीओ के तौर पर हुई थी. दूसरी पोस्टिंग कटिहार डीडीसी के पद पर और तीसरी पोस्टिंग मोतिहारी नगर निगम के आयुक्त के तौर पर हुई थी. सुमन सौरभ अब कृषि विभाग में निदेशक के पद पर तैनात किए गए हैं. सुमन सौरभ यादव का मोतिहारी से ट्रांसफर होने पर IMA के बिहार प्रेसिडेंट डॉ आशुतोष शरण ने सम्मान समारोह किया. इस दौरान सांसद राधामोहन सिंह और विधायक प्रमोद कुमार भी शामिल रहे. 

उप मेयर लालबाबू गुप्ता ने कहा कि सुमन सौरभ जैसे अधिकारी मोतिहारी में आते रहे, इन जैसे अधिकारियों से ही विकास होता है. मेयर प्रीति गुप्ता ने कहा कि हम नगर आयुक्त रहे सुमन सौरभ के उज्वल भविष्य की कामना करते है. इन्होंने नगर निगम बहुत अच्छे ढंग से चलाया. अपने विदाई समारोह में मोतिहारी के लोगों की तारीफ करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि किसी अधिकारी के लिए यही उसके नौकरी का बहुत बड़ा सम्मान होता है कि शहर के आप सभी प्रबुद्ध लोगों का आ जाना. सांसद राधामोहन सिंह ने नगर आयुक्त के बाबत बताया कि वो किसी दबाब में नहीं आते और जिस प्रकार से बिना कोई दवाब में आए नगर निगम में अपने कर्तव्यों का पालन किया वो आने वाले अधिकारी के लिए उदाहरण होगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

यह भी पढ़ें: भीषण ठंड का कहर, 5वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग 25 दिसंबर तक बंद

TAGS

East ChamparanBihar News

Trending news

East Champaran
नगर निगम के पहले आयुक्त थे सुमन सौरभ, जिन्होंने मोतिहारी को दूसरे स्थान पर पहुंचाया
Gaya News
Bodh Gaya News: ओवरलोड ट्रकों पर सख्त था अधिकारी, घर जाते वक्त हो गया हमला
hazaribagh news
ठंड से जम रही थी मासूम की सांसें, झाड़ियों में मिली नवजात के लिए मसीहा बना ग्रामीण
Muzaffarpur News
नागपुर सोलर फैक्ट्री हादसे में मुजफ्फरपुर के दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम
Buxar News
क्लास 1 से 8 तक के स्कूल 25 दिसंबर तक बंद, कड़ाके की ठंड बनी वजह
Madhepura news
'मेरे साथ संबंध बनाओ और शादी करो', महिला टीचर ने किया मना, तो आशिक ने की दरिंदगी
Jehanabad news
जहानाबाद में सड़क पर उतरे शिक्षक, डीईओ और डीपीओ के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन
Bhojpuri news
चंदन-गुंजा के किरदारों में फिर जिया दर्शकों ने बिहार की मिट्टी का अपनापन
Munger News
मिनटों में उड़ गई जीवनभर की कमाई, साइबर ठगी का शिकार सेवानिवृत्त रेलकर्मी
Bihar Teacher Eligibility Test Result
बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा चौथे चरण का आया रिजल्ट, 4932 पास