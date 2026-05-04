मोतिहारी में कुदरत का तांडव, आंधी-पानी के बीच बिजली गिरने से चार लोगों की दर्दनाक मौत

मोतिहारी में अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी-पानी के साथ आसमानी बिजली गिरने लगी. इस प्राकृतिक आपदा में अलग-अलग जगहों पर कुल चार लोगों की जान चली गई है, जबकि एक बच्चा घायल है. सबसे दुखद घटना सुगौली थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव में हुई, जहाँ बिजली गिरने से दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना में एक और बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसका इलाज चल रहा है. इसके अलावा, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की जान बिजली गिरने की वजह से चली गई.

रामगढ़वा प्रखंड के सिसवनिया गांव में दोपहर के समय मौसम ने बेहद डरावना रूप ले लिया. अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हुई और इसी बीच एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर जोरदार आवाज के साथ आसमानी बिजली गिरी. इस हादसे में एक दो साल की मासूम बच्ची की जान चली गई. बिजली गिरने से ताड़ के पेड़ में तुरंत आग लग गई और आंधी की वजह से यह आग तेजी से आसपास के घरों तक फैल गई. देखते ही देखते आग की ऊंची लपटों ने करीब आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ जलकर राख हो गया.

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घरों से उठते धुएं के गुबार और आग की लपटों को देख पूरे सिसवनिया गांव में कोहराम मच गया. लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे और गांव में दहशत का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आधा दर्जन परिवारों का आशियाना उजड़ चुका था. इस आपदा ने पूरे इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है.