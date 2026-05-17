Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3220344
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

Motihari News: 21 मासूम बच्चों को आधी रात कहां ले जा रहा था शख्स? मानव तस्करी के बड़े खेल का शक!

बिहार के मोतिहारी में बापूधाम रेलवे स्टेशन से चाइल्ड हेल्पलाइन और आरपीएफ ने एक व्यक्ति के कब्जे से 21 आदिवासी बच्चों को मुक्त कराया था. आरोपी के पास शिक्षक होने या माता-पिता की सहमति का कोई दस्तावेज नहीं था. अब जीआरपी द्वारा आरोपी को हॉस्टल संचालक बताकर बचाने और मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 17, 2026, 03:43 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी में मानव तस्करी के बड़े खेल का शक
मोतिहारी में मानव तस्करी के बड़े खेल का शक

बिहार के मोतिहारी में स्थित बापूधाम रेलवे स्टेशन पर एक कथित मानव तस्कर को पकड़े जाने का मामला अब पूरी तरह से गर्मा गया है. इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपी को बचाने के लिए कई रसूखदार और रक्षक ही भक्षक बनकर जुट गए हैं. हालांकि, यह संभव है कि जांच के बाद पकड़ा गया व्यक्ति सचमुच मानव तस्कर न निकले, लेकिन जिस हड़बड़ी, जल्दबाजी और रहस्यमयी तरीके से उसे क्लीनचिट देने की तैयारी चल रही है, उसने पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग और कानून के जानकार अब इस मामले की निष्पक्षता को लेकर आवाज उठाने लगे हैं.

यह पूरा घटनाक्रम करीब एक सप्ताह पहले का है. मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर आधी रात के वक्त एक अकेला पुरुष यात्रियों के आकर्षण और संदेह का केंद्र बन गया, क्योंकि उसके साथ 21 छोटे-छोटे मासूम बच्चे थे. रात के सन्नाटे में इतने सारे बच्चों को एक साथ देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों का माथा ठनका. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दी. सूचना मिलते ही मोतिहारी की चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आई. आरपीएफ थाना की पुलिस ने तुरंत बापूधाम रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी की और उस संदिग्ध व्यक्ति के पास से 16 बालक और 5 बालिकाओं को सुरक्षित मुक्त करवा लिया.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

रेस्क्यू किए गए इन सभी 21 बच्चों की उम्र महज 5 वर्ष से 13 वर्ष के बीच थी. इतनी छोटी उम्र के मासूमों को रात के वक्त ले जाने वाले व्यक्ति से जब आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पूछताछ शुरू की, तो वह पूरी तरह सकपका गया. वह खुद को एक शिक्षक बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उससे शिक्षक होने का कोई कानूनी प्रमाण या दस्तावेज मांगा, तो वह कुछ भी नहीं दिखा सका. सबसे बड़ी बात यह थी कि उन मासूम बच्चों को अपने साथ दूसरे जिलों और राज्यों में ले जाने के लिए उसने बच्चों के माता-पिता का कोई सहमति पत्र भी पेश नहीं किया था. आधी रात के वक्त एक अकेला पुरुष 5 लड़कियों समेत 21 बच्चों को कहां और क्यों ले जा रहा था, यह आज भी एक बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है.

गिरफ्तारी के वक्त कथित मानव तस्कर ने अपना बचाव करते हुए एक तर्क दिया था. उसने कहा था कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो जाने के बाद वह इन सभी बच्चों को उनके घर पहुंचाने के लिए ले जा रहा है. उसने अपना रूट बताते हुए कहा कि वह मोतिहारी से पहले मुजफ्फरपुर जंक्शन जाएगा और फिर वहां से सभी को भागलपुर लेकर जाएगा. लेकिन जैसे ही यह कथित तस्कर पकड़ा गया, उसके कई रसूखदार शुभचिंतक रात में ही पैरवी करने बापूधाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए. मोतिहारी के स्थानीय गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि आरोपी को बचाने का खेल वहीं से शुरू हो गया था.

इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राजकीय रेलवे पुलिस ने आवेदन में लिखे गए घटनाक्रम के आधार पर कड़ी धाराएं दर्ज नहीं कीं. जीआरपी के अधिकारी अब दबी जुबान में मीडिया और लोगों से कह रहे हैं कि जेल भेजा गया व्यक्ति कोई तस्कर नहीं है, बल्कि वह बच्चों को एक हॉस्टल में रखकर पढ़ाता है. लेकिन जब मीडिया ने जीआरपी से तीखे सवाल पूछे कि आखिर वह कौन सा स्कूल या हॉस्टल है जहां ये बच्चे पढ़ते थे, तो उन्होंने एक स्कूल का नाम तो बता दिया, लेकिन जांच की कलई वहीं खुल गई.

एक पुरानी कहावत है कि जब कभी एक झूठ को छुपाना होता है, तो इंसान को कई और झूठ बोलने पड़ते हैं. ऐसा ही कुछ इस मामले में जीआरपी और आरोपी के बयानों में दिखाई दे रहा है. अगर बच्चे सचमुच किसी स्कूल में पढ़ते थे, तो एफआईआर में इस बात का साफ उल्लेख क्यों है कि बच्चों ने पूछताछ में कहा कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि उन्हें यहाँ क्यों और किसलिए रखा गया था? दूसरी बात यह कि अगर बच्चे स्कूल के छात्र थे, तो अभी तो गर्मी की छुट्टियां आधिकारिक रूप से शुरू भी नहीं हुई हैं. ऐसे में कथित तस्कर ने यह झूठ क्यों बोला था कि छुट्टी हो जाने पर वह बच्चों को घर छोड़ने जा रहा है?

मामले को रफा-दफा करने के लिए अब एक नया नाटक शुरू किया गया है. कुछ लोग खुद को बच्चों के असली माता-पिता बताकर मोतिहारी के जिला पदाधिकारी (डीएम) के सामने पेश हुए. इन कथित माता-पिता से मिलकर डीएम साहब कितने संतुष्ट हुए, यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिला कार्यालय के बाहर आई एक कथित मां का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं.

fallback

झारखंड के गोड्डा जिले से आई इस कथित मां ने कैमरे के सामने बयान देते हुए कहा कि उसका बेटा सुमित गुजुर और अमित गुजूर है, जो झारखंड के रहने वाले हैं. इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि उसका एक बेटा बालबिंद बिंद है, जो बिहार का रहने वाला है. इस कथित मां का यह अजीबोगरीब बयान सुनकर पूरे मोतिहारी में इस बात का मजाक उड़ रहा है और लोग हैरान हैं. जनता सवाल पूछ रही है कि एक ही कोख से जनम लेने वाले सगे भाइयों का सरनेम 'गुजुर' और 'बिंद' कैसे हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि मां खुद झारखंड की रहने वाली है, तो उसके सगे बेटे का स्थाई पता बिहार का कैसे हो सकता है?

अगर माता-पिता बनकर पहुंचे लोगों के बयान इतने विरोधाभासी और संदेहास्पद हैं, तो इस कथित मानव तस्कर को आसानी से रिहा करने या क्लीनचिट देने से पहले प्रशासन को इन 9 बुनियादी और जरूरी सवालों के जवाब हर हाल में ढूंढने होंगे:

1. क्या पकड़े गए इस कथित मानव तस्कर के पास उसके शिक्षक होने, या कोई स्कूल और हॉस्टल चलाने का कोई वैध सरकारी प्रमाण या लाइसेंस मौजूद है?
2. यदि पकड़ा गया व्यक्ति इस तर्क पर अड़ा है कि वह छुट्टी होने पर सभी बच्चों को उनके घर पहुंचाने जा रहा था, तो प्रशासन पूरे मोतिहारी, बिहार या भारतवर्ष के किसी एक ऐसे स्कूल या हॉस्टल का नाम सार्वजनिक करे, जहां गर्मी की छुट्टी होने पर कोई अकेला वॉर्डन या शिक्षक सभी छात्रों को खुद उनके घर तक डिलीवर करने जाता है?
3. जो लोग माता-पिता बनकर डीएम के सामने आए, उनमें से गोड्डा की महिला ने अपने बेटों का नाम अमित गुजूर, सुमित गुजुर और बालबिंद बिंद बताया, साथ ही एक का पता बिहार और दो का झारखंड बताया. एक ही मां के बच्चों के टाइटेल अलग और राज्य अलग कैसे हो सकते हैं? क्या इसकी गहन जांच की गई?
4. यह कथित मानव तस्कर बच्चों को लेकर रात के वक्त ही भागलपुर के लिए क्यों निकला? अगर उसका अंतिम गंतव्य भागलपुर ही था, तो उसके पास भागलपुर जाने का वैध रेल टिकट क्यों नहीं था?
5. जब रेस्क्यू किए गए बच्चों में से केवल 3 बच्चे भागलपुर के थे और बाकी के बच्चे झारखंड के गोड्डा और साहेबगंज के थे, तो वह सभी बच्चों को जबरन भागलपुर की तरफ क्यों लेकर जा रहा था?
6. 5 वर्ष से 13 वर्ष के 21 छोटे लड़के-लड़कियों को एक अकेला पुरुष रात के सफर में कैसे संभाल सकता है? क्या यह व्यावहारिक रूप से और कानूनन सुरक्षित या संभव है?
7. सुदूर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के इन आदिवासी बच्चों को इतनी दूर मोतिहारी में लाकर क्यों रखा गया था? क्या उनके अपने गृह राज्य या इलाके में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी?
8. अगर इस व्यक्ति का मोतिहारी में कोई वैध स्कूल या हॉस्टल है, जिसमें दूसरे राज्यों और जिलों के बच्चों को रखा गया था, तो उस हॉस्टल में मोतिहारी स्थानीय जिले का एक भी बच्चा नामांकित क्यों नहीं था?
9. क्या मोतिहारी डीएम ने अपने स्तर पर इस बात का भौतिक निरीक्षण किया है कि कथित तस्कर का कोई हॉस्टल अस्तित्व में है भी या नहीं? क्या वह हॉस्टल बाल सुरक्षा के तय मानकों को पूरा करता है?
10. सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह है कि जब मुक्त कराई गई बच्चियों की उम्र बेहद कम थी और मामला पूरी तरह संदिग्ध था, तो पुलिस आवेदन में दिए गए बयानों के बावजूद जीआरपी ने एफआईआर में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की सख्त धाराएं क्यों नहीं लगाईं?

ये भी पढ़ें- निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार में नीतीश के उत्तराधिकारी पर छिड़ा विवाद

इन सभी सवालों के कारण मोतिहारी की जनता और जागरूक नागरिक अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि मासूम बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले असली चेहरों को बेनकाब किया जा सके.

TAGS

Motihari News

Trending news

Raxaul news
रक्सौल में SBI और HDFC बैंक में खुलेंगे मनी एक्सचेंज काउंटर, अवैध धंधों पर लगेगी रोक
Motihari News
Motihari News: 21 मासूम बच्चों को आधी रात कहां ले जा रहा था शख्स? मानव तस्करी का शक!
nishant kumar
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार में नीतीश के उत्तराधिकारी पर छिड़ा विवाद
BPSC
BPSC: कब आएगी TRE-4 की वैकेंसी? बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट
Kosi Barrage
क्या इस बार कोसी शांत रहेगी? बाढ़ से पहले भारत-नेपाल के इंजीनियरों ने संभाला मोर्चा
Bettiah news
बेतिया में छात्र की बेरहमी से पिटाई, कपड़े उतारकर जूतों पर थूक चाटने को किया मजबूर
Gopalganj news
पति से अनबन, मायके में आशिकी और फिर..., प्रेमी को मिली प्रेमिका से मिलने की सजा मौत
CM Samrat Choudhary
CM सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर के सामने अचानक आया पक्षी, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा
Bettiah news
बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बंगाल की 5 और बिहार की 1 लड़की को किया रेस्क्यू
Rajgir Malmas mela
राजगीर मलमास मेला: यहीं से शुरू हुआ था INDIA ब्लॉक से नीतीश का मोहभंग,बदल गया था गेम