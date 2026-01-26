Advertisement
Motihari News: गणतंत्र दिवस पर गोढ़वा पंचायत की अनोखी पहल, अनुष्का बनीं एक दिन की मुखिया

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित गोढ़वा पंचायत के मुखिया राजू बैठा ने गणतंत्र दिवस 2026 पर एक ऐतिहासिक पहल की. उन्होंने चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 से 9 की छात्राओं के बीच से अनुष्का कुमारी को चुना और उन्हें एक दिन का मुखिया बनाया. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बालिकाओं में राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की भावना को जागृत करना है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:27 PM IST

मोतिहारी की गोढ़वा पंचायत में गणतंत्र दिवस पर अनुष्का कुमारी बनीं एक दिन की मुखिया
मोतिहारी की गोढ़वा पंचायत में गणतंत्र दिवस पर अनुष्का कुमारी बनीं एक दिन की मुखिया

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी प्रखंड की गोढ़वा पंचायत ने इस गणतंत्र दिवस पर महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है. गोढ़वा पंचायत के मुखिया राजू बैठा ने नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय व महिला शिक्षा के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने पंचायत में अपने पंचायत के ही किशोरी को एक दिन का मुखिया बनाकर अन्य पंचायतों और राज्यों के समक्ष एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है.

इस विशेष पद के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और लोकतांत्रिक रखी गई थी. 25 जनवरी 2026, रविवार को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के अवसर पर एक विशेष लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में गोढ़वा पंचायत की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक की छात्राओं को शामिल होने का अवसर दिया गया. इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनुष्का कुमारी को 26 जनवरी के लिए 'एक दिन की मुखिया' घोषित किया गया. दूसरे स्थान पर सुचिता और तीसरे स्थान पर रागनी कुमारी रहीं, जिन्हें सांत्वना पुरस्कार और मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया.

मुखिया राजू बैठा ने इस पहल के पीछे के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका असली उद्देश्य केवल एक दिन का सम्मान देना नहीं है, बल्कि बालिकाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करना है. वे चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जागरूक हों. जब एक किशोरी पंचायत की कमान संभालती है, तो वह न केवल प्रशासनिक कार्यों को समझती है, बल्कि उसके भीतर आत्मविश्वास का भी संचार होता है.

इस कार्यक्रम की एक और महत्वपूर्ण घोषणा पंचायत भवन में 'खेल केंद्र' की स्थापना को लेकर रही. मुखिया ने बताया कि यह 'एक दिन की मुखिया' कार्यक्रम महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली एक श्रृंखला है. बेटियों को खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से गोढ़वा पंचायत भवन में एक आधुनिक खेल केंद्र बनाया जाएगा. यह केंद्र विशेष रूप से बालिकाओं के कौशल विकास और शारीरिक संवर्धन के लिए समर्पित होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को असली ताकत, संसाधन और सम्मान मिला है. महिला सशक्तिकरण, लड़कियों की शिक्षा, खेल और नेतृत्व विकास जैसे कार्यक्रम मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का सबूत हैं. गोधवा पंचायत में आयोजित एक दिवसीय "मुखिया" (ग्राम प्रधान) कार्यक्रम इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि जब सरकारी नीतियां और जमीनी स्तर का नेतृत्व एक साथ काम करते हैं, तो पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि विकास और सामाजिक बदलाव के केंद्र बन जाती हैं. यह पहल न केवल पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए नेतृत्व, आत्मविश्वास और समान अवसरों का रास्ता भी खोलती है.

