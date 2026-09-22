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मरने से पहले शिक्षक शमशाद ने बताया था नाम, मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़ा 20 हजार का इनामी पूर्व प्रमुख चमन, नेपाल में था छिपा

चर्चित शिक्षक शमशाद हत्याकांड में नेपाल में छिपकर रह रहे मुख्य आरोपी को मोतिहारी पुलिस ने नाटकीय तरीके से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है. शमशाद हत्याकांड का मुख्य आरोपी पूर्व प्रमुख चमन है. इस पर 20 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 22, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:15 PM IST
मरने से पहले शिक्षक शमशाद ने बताया था नाम, मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़ा 20 हजार का इनामी पूर्व प्रमुख चमन, नेपाल में था छिपा
Image Credit: मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़ा 20 हजार का इनामी पूर्व प्रमुख चमन (Z News)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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