/मरने से पहले शिक्षक शमशाद ने बताया था नाम, मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़ा 20 हजार का इनामी पूर्व प्रमुख चमन, नेपाल में था छिपा

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मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के चर्चित शिक्षक शमशाद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और 20 हजार रुपये के इनामी पूर्व प्रखंड प्रमुख चमन को गिरफ्तार कर लिया है. सदर डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी. इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी नगर थाना क्षेत्र के मधुबन छावनी चौक से धर्म समाज की ओर जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की और मौके पर जाल बिछाकर आरोपी चमन को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
बता दें कि चर्चित शिक्षक शमशाद ने मरने से पहले हत्यारे का नाम बता दिया था. 17 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को सिसवा गांव के शिक्षक शमशाद का स्कूल से लौटने के दौरान अपहरण कर लिया गया था. आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई और गंभीर रूप से घायल करने के बाद उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया गया. सूचना मिलने पर पुलिस ने शिक्षक शमशाद को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. नाराज परिजनों ने सदर अस्पताल चौक को जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के अगले ही दिन पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मुख्य आरोपी पूर्व प्रमुख चमन पर 20 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था. इसके साथ ही सदर डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था. लगातार चल रही छापेमारी के बाद आखिरकार पुलिस ने इनामी आरोपी चमन को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस की पूछताछ में यह साफ होगा कि शिक्षक शमशाद की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे.