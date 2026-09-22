/मरने से पहले शिक्षक शमशाद ने बताया था नाम, मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़ा 20 हजार का इनामी पूर्व प्रमुख चमन, नेपाल में था छिपा

मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के चर्चित शिक्षक शमशाद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और 20 हजार रुपये के इनामी पूर्व प्रखंड प्रमुख चमन को गिरफ्तार कर लिया है. सदर डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी. इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी नगर थाना क्षेत्र के मधुबन छावनी चौक से धर्म समाज की ओर जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की और मौके पर जाल बिछाकर आरोपी चमन को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.