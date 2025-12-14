Advertisement
मोतिहारी पुलिस ने ट्रक चालक की शिकायत पर परिवहन अधिकारी को दबोचा, 10 हजार की वसूली का हुआ खुलासा

मोतिहारी जिले में परिवहन विभाग के ईएसआई हरिशंकर कुमार को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. दो दिन पहले रक्सौल में लोगों ने उसे और उसके दलाल को घेरकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस की नजर उस पर थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:25 PM IST

मोतिहारी में परिवहन दरोगा की अवैध वसूली पर गिरफ्तारी
मोतिहारी में परिवहन दरोगा की अवैध वसूली पर गिरफ्तारी

मोतिहारी जिले में परिवहन विभाग के एक घूसखोर दरोगा को आज पुलिस ने अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. यह घटना पिपरा कोठी इलाके में हुई, जहां दरोगा हरिशंकर कुमार ओवरलोड वाहनों के नाम पर ट्रक चालकों से पैसे ऐंठ रहा था. पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने खुद इस मामले की जांच कराई और आरोपी को जेल भेज दिया. इस दरोगा की हरकतें पहले भी सुर्खियों में रही हैं, और अब आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ गया. लोगों का कहना है कि ऐसे अधिकारियों की वजह से आम आदमी को काफी परेशानी होती है.

रक्सौल में दो दिन पहले हुआ था हंगामा
दो दिन पहले रक्सौल बाइपास रोड पर इसी दरोगा हरिशंकर कुमार ने एक निजी व्यक्ति के जरिए वाहनों से अवैध वसूली करने की कोशिश की थी. स्थानीय लोगों ने इस पर जोरदार विरोध किया और दोनों को घेर लिया. काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद रक्सौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को थाने ले गई. दरोगा पर तब से पुलिस की नजर थी, क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं. लोगों ने बताया कि जांच के नाम पर ये अधिकारी अक्सर ट्रक वालों से पैसे मांगते हैं और विरोध करने पर धमकी देते हैं. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और अब यह गिरफ्तारी उसका नतीजा है.

पिपरा कोठी में फिर पकड़ा गया अवैध वसूली करते
आज पिपरा कोठी में हरिशंकर कुमार फिर से ओवरलोड के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था. एक पीड़ित ट्रक चालक ने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को इसकी सूचना दी. पीड़ित ने शिकायत की कि दरोगा ने उनसे 7 हजार रुपये ऑनलाइन और 3 हजार कैश, कुल 10 हजार रुपये लिए थे. एसपी ने तुरंत डीएसपी से जांच कराई और मामला सही पाया गया. फिर पीड़ित के सामने दरोगा की परेड कराई गई, जहां पीड़ित ने उसे पहचान लिया और पैसे ट्रांसफर के सबूत दिखाए. इसके बाद एसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई और दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इस घटना से साफ है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार कितना गहरा है और पुलिस की सख्ती से ही इसे रोका जा सकता है.

विभाग और पुलिस की भूमिका पर सवाल
इस गिरफ्तारी से परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे अधिकारी कैसे इतने दिनों तक खुलेआम वसूली करते रहते हैं? तो वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. गिरफ्तारी के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. कुछ लोगों ने बताया कि दरोगा जैसे अधिकारी सिस्टम को बदनाम करते हैं और उनकी गिरफ्तारी से दूसरे अधिकारियों को सबक मिलेगा. पुलिस ने कहा कि वे ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख रही है और जनता से अपील की कि कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत बेझिझक करें.

इनपुट- पंकज कुमार

