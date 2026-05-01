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मोतिहारी पुलिस ने आधी रात मारा छापा, घोड़ासहन में दुकानों से 60 लाख कैश जब्त

मोतिहारी के घोड़ासहन में साइबर पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन दुकानों और घरों में छापेमारी की है. इस दौरान 60 लाख रुपये से अधिक की भारतीय और नेपाली मुद्रा बरामद की गई है. पुलिस ने मौके से 6 कारोबारियों को हिरासत में लिया है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 01, 2026, 05:37 PM IST

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मोतिहारी पुलिस की आधी रात को रेड
मोतिहारी पुलिस की आधी रात को रेड

बिहार के मोतिहारी जिले से एक बहुत बड़ी खबर आई है. भारत और नेपाल की सीमा के पास बसे घोड़ासहन शहर में पुलिस ने अचानक बहुत सारी दुकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई गुरुवार की रात से शुरू हुई और शुक्रवार सुबह तक चलती रही. जब पुलिस की टीमें एक साथ आधा दर्जन यानी करीब 6 किलोमीटर की दूरी में फैली दुकानों पर पहुंची, तो पूरे बाजार में हड़कंप मच गया. दुकानदारों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी पुलिस कहां से आ गई. पुलिस को शक था कि यहां कुछ गलत काम चल रहा है और तलाशी लेने पर उनका शक सही निकला.

इस छापेमारी में पुलिस के हाथ नोटों से भरे बैग लगे हैं. पुलिस सबसे पहले मेन रोड की एक कपड़ों की दुकान पर पहुंची. वहां तलाशी ली गई तो भारतीय रुपयों के साथ-साथ नेपाल के नोट भी मिले. इसके बाद जब पुलिस उस दुकानदार के घर पहुंची, तो वहां नोटों से भरा एक पूरा बैग मिला. बताया जा रहा है कि अब तक की गिनती में 60 लाख रुपये से भी ज्यादा नकद बरामद हो चुका है. पुलिस ने एक दुकान का ताला मैजिस्ट्रेट के सामने तोड़कर तलाशी ली, जहां से भारी मात्रा में नेपाली करेंसी यानी नेपाल के नोट मिले. इतनी बड़ी रकम देखकर हर कोई हैरान है.

आखिर ये पैसे कहां से आए और इनका क्या इस्तेमाल होना था? इस बारे में पुलिस गहराई से जांच कर रही है. कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला 'साइबर फ्रॉड' यानी इंटरनेट के जरिए लोगों को ठगने से जुड़ा हो सकता है. वहीं कुछ का मानना है कि यहां भारत और नेपाल के नोटों की हेरा-फेरी का अवैध कारोबार चल रहा था. पुलिस ने दुकानों से सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि बैंक के कागजात, क्यूआर कोड स्कैनर और कई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी जब्त की हैं. पुलिस को लगता है कि इन मशीनों और कागजों की मदद से ही पैसों का अवैध लेन-देन किया जाता था.

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जैसे ही पुलिस की गाड़ियां बाजार में आईं, कई संदिग्ध लोग अपनी दुकानें छोड़कर भाग निकले. पुलिस ने अब तक शहर के 6 बड़े कारोबारियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. इस पूरी कार्रवाई में साइबर डीएसपी अभिनव प्रसार और कई थानों की पुलिस शामिल थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और छापेमारी अभी भी जारी रह सकती है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या इसके तार नेपाल से भी जुड़े हुए हैं.

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