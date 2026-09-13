/मोतिहारी में नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा स्ट्राइक, 2 साल में 52.66 करोड़ का ड्रग्स जब्त, 669 गिरफ्तार

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बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोतिहारी पुलिस ने पिछले दो वर्षों में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में मादक पदार्थों से जुड़े 531 मामले दर्ज किए गए और 669 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल कीमत करीब 52.66 करोड़ रुपए आंकी गई है. वहीं, मामलों में 100 आरोपियों को सजा भी दिलाई जा चुकी है.
पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, दो वर्षों के दौरान 8,967.024 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. इसके अलावा 117.7094 किलोग्राम चरस, 52.516 किलोग्राम अफीम, 22.379 किलोग्राम स्मैक और 2.6835 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 760 ग्राम हशीश और 400.3 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है.
मोतिहारी पुलिस के अनुसार, जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण पूर्वी चंपारण में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है. पुलिस ने तस्करी से जुड़े नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की है.
पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और तस्करी के पूरे नेटवर्क को चिह्नित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने लोगों से भी नशे के खिलाफ जागरूक रहने और ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की. उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल मादक पदार्थों की बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि मामलों में प्रभावी अनुसंधान कर आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाना भी प्राथमिकता है. इसी दिशा में पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है.
पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिले में विशेष निगरानी, सूचना तंत्र को मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का काम किया जा रहा है. पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के साथ-साथ जिले में सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण तैयार करना है.
इनपुट: आईएएनएस