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मोतिहारी में नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा स्ट्राइक, 2 साल में 52.66 करोड़ का ड्रग्स जब्त, 669 गिरफ्तार

मोतिहारी पुलिस ने अपने अभियान का संदेश देते हुए कहा है कि नशा मुक्त मोतिहारी के संकल्प के साथ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस ने आम लोगों से कानून का पालन करने और नशे से दूर रहने की अपील की है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 13, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:32 PM IST
मोतिहारी में नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा स्ट्राइक, 2 साल में 52.66 करोड़ का ड्रग्स जब्त, 669 गिरफ्तार
Image Credit: मोतिहारी पुलिस का नशा विरोधी बड़ा अभियान (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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