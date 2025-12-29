शख्स की शिकायत पढ़ थानेदार का घूम गया माथा! पुछा- इतनी सुंदर थी क्या? ढूढ़ने में जुट गया पुलिस महकमा

मोतिहारी के नगर थाना में राजेश कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी गायब पालतू बिल्ली की तलाश के लिए आवेदन दिया है. बिल्ली को परिवार का सदस्य बताते हुए उन्होंने इसे अत्यंत सुंदर और आकर्षक बताया है. पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बिल्ली की फोटो गश्ती दलों को सौंप दी है और उसकी तलाश तेज कर दी है.
मोतिहारी के नगर थाना में इन दिनों एक ऐसी शिकायत पहुंची है, जिसे सुनकर पुलिस विभाग से लेकर आम जनता तक हैरान है. अक्सर पुलिस थानों में चोरी, मारपीट या गंभीर अपराधों के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इस बार यहां एक गुमशुदा बिल्ली को ढूंढ़ने की गुहार लगाई गई है. मामला नगर थाना क्षेत्र के मिस्कॉट इलाके का है. यहीं के निवासी राजेश कुमार ने अपनी पालतू बिल्ली के लापता होने का पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
राजेश कुमार का कहना है कि उनकी बिल्ली कोई आम पालतू जानवर नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों से उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा थी. वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि घर के हर सदस्य का उससे गहरा जुड़ाव हो गया था. 24 दिसंबर को अचानक बिल्ली घर से गायब हो गई, जिसके बाद तब से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. राजेश कुमार ने आवेदन में बिल्ली की खूबसूरती और उसके व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया है, जिसे पढ़कर थानेदार भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए.
नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने इस अनोखी फरियाद को नजरअंदाज करने के बजाय सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजीव रंजन ने हमदर्दी दिखाई. उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए नगर थाना की सभी गश्ती पार्टियों को बिल्ली की फोटो उपलब्ध करा दी. पुलिस की टीम अब इलाके में गश्त के दौरान इंसानों के साथ-साथ इस आकर्षक बिल्ली पर भी नजर रख रही है. थानाध्यक्ष का मानना है कि पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भावनाओं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना है.
मोतिहारी पुलिस की इस कैट सर्च ऑपरेशन की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है. सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं. कोई पुलिस की संवेदनशीलता की तारीफ कर रहा है, तो कोई इसे एक अनोखी और दिलचस्प मामला बता रहा है. बिल्ली की खूबसूरती के चर्चे अब थाने की फाइलों से निकलकर चौक-चौराहों तक पहुंच चुके हैं. अब देखना यह है कि मोतिहारी पुलिस अपनी इस खास गश्ती में बिल्ली को सुरक्षित ढूंढ पाती है या नहीं.
इनपुट- पंकज कुमार