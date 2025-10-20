Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

मोतिहारी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा', कुख्यात सिकंदर सहनी से मुठभेड़, पैर में मारी गोली

Motihari Crime News: मोतिहारी पुलिस ने ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ के तहत कुख्यात अपराधी सिकंदर सहनी को राजेपुर में एनकाउंटर कर घायल किया. वह कई अपराधों में शामिल था और पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किएघायल अपराधी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 20, 2025, 01:47 PM IST

Motihari Crime News: मोतिहारी पुलिस ने ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. राजेपुर थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी सिकंदर सहनी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया. जानकारी के अनुसार, सिकंदर सहनी लंबे समय से बैंक लूटकांड सहित कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है और पुलिस को उसकी तलाश कई दिनों से थी.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिकंदर सहनी राजेपुर इलाके में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही सिकंदर सहनी ने बचने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में की गई फायरिंग के दौरान अपराधी के पैर में गोली लग गई. घायल अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों में डर पैदा करने और जिले में कानून-व्यवस्था को सख्त करने के तहत की गई है. पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ आगे भी जारी रहेगा और जिले में सक्रिय सभी वांछित अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.अपराधियों को अब मोतिहारी में किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में है और अपराध मुक्त समाज की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है.

लगातार हो रही पुलिस की कार्रवाइयों से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि आम लोगों में पुलिस की इस पहल को लेकर संतोष और विश्वास बढ़ा है. मोतिहारी पुलिस का यह ऑपरेशन जिले में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने की दिशा में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

इनपुट: पंकज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

