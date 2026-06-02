ढाबे में दाल-रोटी नहीं, परोसा जा रहा था 'सूखा नशा', मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किया 56 किलो डोडा

Motihari News: मोतिहारी के कोटवा कदम चौक के समीप डीएसपी सदर 2 जीतेश पांडेय के नेतृत्व में कोटवा पुलिस ने छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ डोडा बरामद किया गया. मौके पर पंहुचे एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लेकर उनके संलिप्तता की जांच की जा रही है.

उन्होंने बताया कि छापेमारी एक ढाबा में किया गया. हालांकि, ढाबा में छोटे मोटे जरूरत के सामान की बिक्री की आड़ में डोडा-अफीम बेचने का काम किया जा रहा था. मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका है. पुलिस की तरफ से आरोपी की पहचान कर ली गई है. छापेमारी के दौरान एफएसएल, साइबर और डीआई की टीम भी मौजूद थी.

बताया जाता है कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर दो बोरा में रखे 56 किलो डोडा, सौ ग्राम अफीम की तरह तरल पदार्थ, गांजा और पांच हजार नकद रुपया बरामद किया है. पुलिस की ओर से सूखे नशे के कारोबारी के रूप में पंजाब लाइन होटल के अजीत सिंह की पहचान की गई है. उसपर कोटवा थाना में 2023 में सूखा नशा के कारोबार में संलिप्तता को लेकर मामला दर्ज है. पुलिस ने उसे पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सूखे नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. डीएसपी सदर 2 जितेश पांडेय ने बताया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर पुलिस की पैनी नजर अवैध गतिविधि करने वाले आर्केस्ट्रा, होटल, ढाबा और लाइन होटलों पर है. गलत और अवैध गतिविधि करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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