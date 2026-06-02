Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3236187
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

ढाबे में दाल-रोटी नहीं, परोसा जा रहा था 'सूखा नशा', मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किया 56 किलो डोडा

Motihari Crime News: मोतिहारी पुलिस ने बिहार-दिल्ली हाइवे पर सूखा नशे का जखीरा बरामद किया है. कोटवा लाइन होटल पर रेड कर पुलिस ने यह मादक पदार्थ को पकड़ा है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: Jun 02, 2026, 10:59 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी कर 56 किलो डोडा बरामद किया
मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी कर 56 किलो डोडा बरामद किया

Motihari News: मोतिहारी के कोटवा कदम चौक के समीप डीएसपी सदर 2 जीतेश पांडेय के नेतृत्व में कोटवा पुलिस ने छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ डोडा बरामद किया गया. मौके पर पंहुचे एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लेकर उनके संलिप्तता की जांच की जा रही है. 

उन्होंने बताया कि छापेमारी एक ढाबा में किया गया. हालांकि, ढाबा में छोटे मोटे जरूरत के सामान की बिक्री की आड़ में डोडा-अफीम बेचने का काम किया जा रहा था. मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका है. पुलिस की तरफ से आरोपी की पहचान कर ली गई है. छापेमारी के दौरान एफएसएल, साइबर और डीआई की टीम भी मौजूद थी. 

बताया जाता है कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर दो बोरा में रखे 56 किलो डोडा, सौ ग्राम अफीम की तरह तरल पदार्थ, गांजा और पांच हजार नकद रुपया बरामद किया है. पुलिस की ओर से सूखे नशे के कारोबारी के रूप में पंजाब लाइन होटल के अजीत सिंह की पहचान की गई है. उसपर कोटवा थाना में 2023 में सूखा नशा के कारोबार में संलिप्तता को लेकर मामला दर्ज है. पुलिस ने उसे पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सूखे नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. डीएसपी सदर 2 जितेश पांडेय ने बताया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर पुलिस की पैनी नजर अवैध गतिविधि करने वाले आर्केस्ट्रा, होटल, ढाबा और लाइन होटलों पर है. गलत और अवैध गतिविधि करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: बाढ़ हो या सुखाड़... पूर्वी चंपारण प्रशासन हर स्थिति के लिए तैयार, जानिए बड़ी बातें

TAGS

Motihari PolicedodaBihar News

Trending news

BPSC exam
सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक परीक्षा की डेट घोषित, 4 जून से डाउनलोड करें e-Admit Card
Motihari News
बाढ़ हो या सुखाड़... पूर्वी चंपारण प्रशासन हर स्थिति के लिए तैयार, जानिए बड़ी बातें
Haji Parvez Siddiqui
'हो जांच, बंद हों फर्जी मदरसे', सरकार के फैसले के समर्थन में उतरे मुस्लिम स्कॉलर
Samastipur News
पान दुकान की आड़ में बिक रहा था गांजा, समस्तीपुर में छोटू गिरफ्तार
Patna murder mystery
20 दिन बाद नाले से मिला चंदन का सिर, जानिए सिरकटी लाश का खौफनाक सच
JMM
'मन की बात छोड़िए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए', सुप्रियो का PM मोदी पर तंज
JMM
'मन की बात छोड़िए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए', सुप्रियो का PM मोदी पर तंज
Muzaffarpur News
इधर खुले मंच से अपराधियों को चेता रहे थे CM, उधर SBI के CSP को लूटने पहुंच गए बदमाश
Araria News
2 महीने पहले जिस लड़के से कराई शादी, उसी दामाद संग सास का हो गया अवैध संबंध, फिर...
Patna High Court
पटना HC से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को मिलेगा सम्मान, नए कर्मियों का होगा स्वागत