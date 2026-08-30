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मोतिहारी में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही: टूटे हाथ पर डॉक्टर ने लगाया कार्टून, सदर अस्पताल ने भी उसी पर लपेट दिया बैंडेज

Motihari Sadar Hospital: मोतिहारी सदर अस्पताल की भारी लापवाही सामने आई है. यहां पर एक घायल महिला का हाथ टूट गया था, उस पर कॉर्टून लगाकर बैंडेज कर दिया. अब इस मामले में हेल्थ विभाग ने एक्शन लेने की बात कही है.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 30, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:50 PM IST
मोतिहारी में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही: टूटे हाथ पर डॉक्टर ने लगाया कार्टून, सदर अस्पताल ने भी उसी पर लपेट दिया बैंडेज
Image Credit: मोतिहारी सदर अस्पताल में घायल महिला के हाथ पर गत्ता रखकर लपेटा बैंडेज (Z News)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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