/मोतिहारी में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही: टूटे हाथ पर डॉक्टर ने लगाया कार्टून, सदर अस्पताल ने भी उसी पर लपेट दिया बैंडेज

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स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लाख दावे करें, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल को उनके पदाधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं. ताजा मामला मोतिहारी के संग्रामपुर अस्पताल का है, जहां पर मारपीट में घायल महिला कुंती देवी के टूटे हाथ में डॉक्टर ने कार्टून लगाकर उसे प्लास्टर कर दिया हद, तो यह रही कि सदर अस्पताल जब महिला पहुंची तो यहां पर भी डॉक्टर ने उसी लापरवाही को दोहराया.
हाथ से कार्टून निकालने के बजाय कार्टून पर ही बैंडेज कर दिया
स्थिति चिंताजनक होने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वहां भी डॉक्टर ने उसके हाथ से कार्टून निकालने के बजाय कार्टून पर ही बैंडेज कर दिया है.
घायल को कार्टून लगकर क्यों बैंडेज किया गया था?
अब उक्त मामले में सिविल सर्जन ने संग्रामपुर के डॉक्टर महेंद्र से चौबीस घंटे में स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा है कि डॉ महेंद्र हमेशा कार्यस्थल से गायब रहते है, क्यों नहीं आप पर प्रपत्र क का गठन कर दिया जाय? अब डॉ महेंद्र का जवाब आने के बाद सचाई सामने आएगी कि घायल को कार्टून लगकर क्यों बैंडेज किया गया था?
पड़ोसियों ने ही जमीन मामले में जमकर पिटाई कर दी
बताया जाता है कि संग्रामपुर के पासवान टोला में रमेश पासवान और उनकी पत्नी को उनके पड़ोसियों ने ही जमीन मामले में जमकर पिटाई कर दी, जिसमें रमेश पासवान की मौत हो गई. वहीं, कुंती देवी के हाथ टूट गए और सिर फूट गया, जिनका इलाज चल रहा है.
पुलिस टीम पर हो गया था जानलेवा हमला
13 अगस्त, 2026 को मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो गया था. इस घटना में पुलिस के 4 जवान घायल हो गए थे. घटना जिले के फेनहारा थाना क्षेत्र के खान पिपरा गांव में घटी थी. इस हिंसक हमले में पुलिस की दो गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी.