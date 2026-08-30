/मोतिहारी में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही: टूटे हाथ पर डॉक्टर ने लगाया कार्टून, सदर अस्पताल ने भी उसी पर लपेट दिया बैंडेज

स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लाख दावे करें, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल को उनके पदाधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं. ताजा मामला मोतिहारी के संग्रामपुर अस्पताल का है, जहां पर मारपीट में घायल महिला कुंती देवी के टूटे हाथ में डॉक्टर ने कार्टून लगाकर उसे प्लास्टर कर दिया हद, तो यह रही कि सदर अस्पताल जब महिला पहुंची तो यहां पर भी डॉक्टर ने उसी लापरवाही को दोहराया.