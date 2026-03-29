Motihari News: प्यार में मिला धोखा तो बन गई सीरियल किलर, दबोची गई बाल्टी में मासूम का शव छिपाने वाली कातिल

Motihari Serial Killer: बिहार के मोतिहारी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. एक 5 साल की मासूम बच्ची अंशिका की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक ऐसी महिला अपराधी को दबोचा है, जिसने अपनी मासूमियत के पीछे शैतानी चेहरा छिपा रखा था. शातिर शिल्पी, जिसने एक-दो नहीं बल्कि 18 आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की रातों की नींद हराम कर दी थी, अब सलाखों के पीछे है.

घटना की शुरुआत 20 मार्च को हुई, जब 5 साल की मासूम अंशिका अचानक लापता हो गई. दो दिनों तक चले सघन तलाशी अभियान के बाद 22 मार्च को अंशिका का शव बरामद हुआ. हत्या की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को एक बाल्टी में भरकर मचान पर छिपा दिया गया था. पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो शक की सुई गाँव की ही शिल्पी की ओर घूमी. शिल्पी ने बच्ची को मारने के लिए बाकायदा ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट से चाकू मंगवाया था.

शिल्पी कितनी शातिर थी, इसका पता उसके द्वारा रची गई साजिश से चलता है. हत्या को अंजाम देने से पहले उसने मासूम अंशिका से कई ऑडियो रिकॉर्ड करवाए. इन ऑडियो में उसने बच्ची से जबरन उसकी 'बड़ी माँ' के खिलाफ कहलवाया-"पापा हो बड़ी माँ बोलत बारी तोहर जान मार के छोरम". शिल्पी का प्लान था कि हत्या के बाद यह ऑडियो वायरल कर दिया जाए ताकि सारा शक और आरोप बच्ची की बड़ी माँ पर मढ़ दिया जाए. लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, जिस ऑडियो को उसने ढाल बनाया था, वही उसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा सबूत बन गया.

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पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हुए, उसने सिकरहना के एसडीपीओ उदय शंकर समेत पूरी टीम को सन्न कर दिया. शिल्पी ने स्वीकार किया कि उसने अब तक 18 वारदातों को अंजाम दिया है. 22 जुलाई 2025 को उसने गाँव के राम अयोध्या सिंह को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था क्योंकि उन्होंने उसे दो थप्पड़ मारे थे. जब वे दलान में सो रहे थे, तब शिल्पी ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. उस वक्त सबने इसे एक सामान्य आगजनी की घटना मान लिया था. शिल्पी हर बार अपराध करती और बड़ी सफाई से बच निकलती थी.

शिल्पी के अपराधी बनने के पीछे की कहानी उसके निजी जीवन से जुड़ी है. प्रेम में ब्रेकअप होने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे एक खूंखार सीरियल किलर की तरह व्यवहार करने लगी. उसने पुलिस को बताया कि वह कई और लोगों की हत्या कर 'यज्ञ' करना चाहती थी. उसके निशाने पर उसके खुद के माता-पिता भी थे. अगर पुलिस उसे समय रहते गिरफ्तार नहीं करती, तो चिरैया थाना क्षेत्र में लाशों का ढेर लग सकता था.

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एसडीपीओ उदय शंकर और उनकी टीम ने तीन दिनों तक इस केस पर काम किया और अंततः शिल्पी की सारी चालों को बेनकाब कर दिया. अपने किए पर उसे जरा भी पछतावा नहीं है और वह बड़े मजे से अपनी हर वारदात का जिक्र कर रही है. फिलहाल, शातिर शिल्पी को मोतिहारी के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है. पुलिस की इस बड़ी कामयाबी से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है.

इनपुट- पंकज कुमार