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कैसे छूट गए 80 किलो चरस-गांजा के अभियुक्त? SP स्वर्ण प्रभात की नजर अब थाना से कोर्ट तक

Bihar Police Action: मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मादक पदार्थों की बरामदगी के बावजूद अभियुक्तों की रिहाई पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने एक इसके लिए एक जांच टीम बनाई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:26 PM IST

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मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात की नजर अब थाना से कोर्ट तक (File Photo)
मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात की नजर अब थाना से कोर्ट तक (File Photo)

Motihari News: आज तक आप यहीं जानते होंगे NDPS एक्ट में पकड़े जाने पर रिहाई तो छोड़िए बेल मिलना भी मुश्किल होता है. अगर आपके पास से चरस या गांजा जैसा मादक पदार्थ मिलता है तो सजा मिलना तय है, लेकिन मोतिहारी में इसके उलट 80 किलो चरस और गांजा बरामदगी में अभियुक्त बने सभी तीनों लोगों की रिहाई हो गई. जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोग पुलिस पर तो कुछ लोग सरकारी वकील के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. आखिर 80 किलो चरस बरामदगी में सभी अभियुक्त बरी कैसे हो गए? 

क्या है मामला?
दरअसल, 21 मार्च 2024 को सुगौली टॉल प्लाजा पर वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दस किलो चरस के साथ ओमप्रकाश और आलम मियां की गिरफ्तारी हुई थी, जिसने तब सुगौली थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार को छपरा बहास का पता बताया था, जहां से वो चरस की खेप लेकर आया है. मिली सूचना के बाद छपरा बहास में ही दोनों कारोबारी के निशानदेही पर छपरा बहास के छोटा बंगरा के राजकिशोर सिंह के घर से पुलिस ने उसी समय छापेमारी कर चरस व गांजा किया था बरामद. तब कारोबारी राजकिशोर सिंह भी गिरफ्तार हुआ था.पुलिस ने करीब 80 KG चरस और गांजा बरमाद किया था. तत्कालीन थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने खुद के बयान पर FIR दर्ज कर दो दिन बाद रात करीब 12 बजे अनुसंधानकर्ता को एफआईआर कॉपी सौंपा थी.

तत्कालीन सुगौली थानाध्यक्ष पर उठ रहे हैं सवाल 
80 किलो चरस बरामदगी के बाद सुगौली थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को केस के अनुसंधानकर्ता बनाया, जिसने जिंदगी में कभी कोई अनुसंधान ही नहीं किया था. महज दस दिन पहले जमादार से दारोगा बने सम्भु साह को इतने गम्भीर मामले के अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपना कहीं न कहीं थानाध्यक्ष के चरस के प्रति गम्भीरता पर सवाल खड़े करता है. अनुसंधानकर्ता सम्भु साह ने Z न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो केस लेने से इंकार करते हुए थानाध्यक्ष को बोले थे कि हमको अनुशंधान करने का कोई अनुभव नहीं है अन्य सीनियर को केस का अनुसंधानकर्ता बनाया जाय तो इसपर भी मुन्ना कुमार ने उन्हें ही केस का जबरदस्ती अनुसंधानकर्ता बना दिया. इस पर जब तत्कालीन थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार से केस के बारे में जानकारी चाही गई तो उन्हें ना तो केस याद था और ना ही अनुसंधानकर्ता का नाम.

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मोतिहारी एसपी ने बनाया जांच टीम 
21 मार्च, 2024 सुगौली थाना अंतर्गत 80 KG चरस बरामदगी FIR 123/24, मामले में तीनों अभियुक्तों की रिहाई मामले में तीन सदस्यीय जांच कमिटी बनाई गई है. जिसमे DSP HQ, Cyber DSP , Sadar SDPO को शामिल किया गया है. जांच टीम अब अभियुक्तों की रिहाई मामले में तत्कालीन अनुसंधानकर्ता सम्भु साह, थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार वर्तमान में चकिया थानाध्यक्ष समेत Prosecution ऑफिसर की भूमिका की जांच की जाएगी. वहीं, चर्चा हो रही है कि 60 लाख रुपए में तीनों अभियुक्त आजाद हुए हैं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

यह भी पढ़ें: ज़ी बिहार की खबर का असर: सुगौली में चरस बना ईंट, 9 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

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