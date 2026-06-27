/Motihari Sugar Mill Case: 14 एकड़ जमीन का खेल! डीएम के आते ही राजस्व कर्मचारी नापे गए, परिमार्जन भी शून्य

मोतिहारी चीनी मिल मामले में अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है. 27 जून, 2026 दिन शनिवार को पहली कार्रवाई राजस्व कर्मचारी पर हुई, जिन्होंने परिमार्जन का रिपोर्ट तैयार किया था, जिसके आलोक में चीनी मिल से जुड़ी करीब चौदह एकड़ जमीन का परिमार्जन हो गया था. सदर डीसीएलआर के संज्ञान में जब मामला आया, तो उन्होंने मोतिहारी अंचल के प्रभारी सीओ को बुलाकर ऑनलाइन पोर्टल पर परिमार्जन को शून्य कराया. हालांकि, जब इस मामले की जानकारी मोतिहारी के नवपदस्थापित डीएम सौरभ सुमन यादव को हुई, तो उन्होंने बड़ी कारवाई करते हुए सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया.