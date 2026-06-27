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Motihari Sugar Mill Case: 14 एकड़ जमीन का खेल! डीएम के आते ही राजस्व कर्मचारी नापे गए, परिमार्जन भी शून्य

Motihari Sugar Mill Land Case: मोतिहारी के नवपदस्थापित डीएम सौरभ सुमन यादव ने चीनी मिल जमीन मामले में बड़ी कारवाई की है. उन्होंने सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:02 PM IST
Motihari Sugar Mill Case: 14 एकड़ जमीन का खेल! डीएम के आते ही राजस्व कर्मचारी नापे गए, परिमार्जन भी शून्य
Image Credit: (Z News) डीएम सौरभ सुमन यादव की कार्रवाईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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