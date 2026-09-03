/मोतिहारी बनेगा डेयरी हब: 350 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 2 घंटे में जमीन फाइनल, बदलेगी किसानों की तकदीर

मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप फुर्सतपुर में करीब 29 एकड़, खाता - 109 और खाता - 110 की सरकारी गैरमजूरवा जमीन पर नया प्लांट बनेगा. इसका चयन कर लिया गया. आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय के समीप मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में स्थित 'फुर्सत रोड' के पास डेयरी प्लांट (Milk Processing & Dairy Plant) की स्थापना के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि को चिन्हि्त कर लिया गया है. मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक, मोतिहारी के डीएम समेत एडीएम मुकेश सिन्हा ने चिन्हि्त भूखंड के चप्पे-चप्पे का जायजा लिया. भूमि चयन के दौरान नगर विधायक प्रमोद कुमार भी साथ में मौजूद थे. शीर्षत कपिल अशोक ने मोतिहारी अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि का सटीक सीमांकन कर मैपिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि बिना किसी प्रशासनिक या तकनीकी अड़चन के निर्माण कार्य को समय पर शुरू कराया जा सके.