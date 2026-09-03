/मोतिहारी बनेगा डेयरी हब: 350 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 2 घंटे में जमीन फाइनल, बदलेगी किसानों की तकदीर

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मोतिहारी में दुग्ध उत्पादन (डेयरी सेक्टर) को बढ़ावा देने और स्थानीय दुग्ध उत्पादक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम तेज हो गया है. इसी कड़ी में 3 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को मोतिहारी पहुंचे बिहार सरकार के वरीय आईएएस अधिकारी सह विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक और मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट की तकनीकी टीम और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जमीन पर उतरकर मेगा प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित स्थल का सघन निरीक्षण किया.
मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप फुर्सतपुर में करीब 29 एकड़, खाता - 109 और खाता - 110 की सरकारी गैरमजूरवा जमीन पर नया प्लांट बनेगा. इसका चयन कर लिया गया. आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय के समीप मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में स्थित 'फुर्सत रोड' के पास डेयरी प्लांट (Milk Processing & Dairy Plant) की स्थापना के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि को चिन्हि्त कर लिया गया है. मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक, मोतिहारी के डीएम समेत एडीएम मुकेश सिन्हा ने चिन्हि्त भूखंड के चप्पे-चप्पे का जायजा लिया. भूमि चयन के दौरान नगर विधायक प्रमोद कुमार भी साथ में मौजूद थे. शीर्षत कपिल अशोक ने मोतिहारी अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि का सटीक सीमांकन कर मैपिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि बिना किसी प्रशासनिक या तकनीकी अड़चन के निर्माण कार्य को समय पर शुरू कराया जा सके.
बुनियादी विन्यासों, संपर्क सड़क और जल निकासी का लिया जायजा
स्थल निरीक्षण के दौरान वरीय अधिकारियों ने डेयरी प्लांट की उपयोगिता को देखते हुए कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की. साथ ही कनेक्टिविटी, मुख्य मार्ग से प्लांट तक आने-जाने के लिए संपर्क सड़क (अप्रोच रोड) की चौड़ाई और भारी वाहनों (मिल्क टैंकरों) के आवागमन की सुगमता को देखा गया.
बिजली और पानी
प्लांट के संचालन के लिए आवश्यक हाई-वोल्टेज बिजली आपूर्ति और पानी के निकास (ड्रेनेज सिस्टम) की व्यवस्था का आकलन किया गया. इंजीनियरिंग कॉलेज की निकटता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गई.
निरीक्षण के दौरान नगर विधायक प्रमोद कुमार रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण और बड़े स्थल निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सचिव और जिलाधिकारी के साथ जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, जिसमें मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त (DDC), पूर्वी चंपारण अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), सदर मोतिहारी संबंधित क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) एवं अंचलाधिकारी (CO) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (डेयरी विभाग) के वरीय तकनीकी अभियंता और प्रबंधक सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि इस महत्वाकांक्षी डेयरी प्रोजेक्ट की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) और भूमि हस्तांतरण की संचिका को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए, ताकि चंपारण के किसानों और पशुपालकों को इस आधुनिक प्लांट की सौगात जल्द मिल सके.