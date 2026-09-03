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मोतिहारी बनेगा डेयरी हब: 350 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 2 घंटे में जमीन फाइनल, बदलेगी किसानों की तकदीर

Motihari News: मोतिहारी में श्वेत क्रांति की बड़ी तैयारी कर ली गई है. 350 करोड़ के मदर डेयरी प्लांट के घोषणा के महज दो घंटे में ही 29 एकड़ जमीन का हो चयन गया.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 03, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:16 PM IST
मोतिहारी बनेगा डेयरी हब: 350 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 2 घंटे में जमीन फाइनल, बदलेगी किसानों की तकदीर
Image Credit: मोतिहारी डेयरी प्लांट की घोषणा के तुरंत बाद 29 एकड़ जमीन का चयन पूरा (Photo- Z)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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