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मोतिहारी उर्वरक खेल: सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में जो नकली खाद का मुख्य आरोपी था, FIR से उसका नाम कैसे हुआ गायब?

Motihari News: कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्ति जावेद अंसारी, विश्वनाथ राय, सिकंदर राय, सिखु राय और सुधीर राय के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही अगरवा गांव निवासी प्रमोद राय और मदन राय वगैरह के द्वारा नकली डी.ए.पी. बनाया जा रहा था.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:08 PM IST
मोतिहारी उर्वरक खेल: सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में जो नकली खाद का मुख्य आरोपी था, FIR से उसका नाम कैसे हुआ गायब?
Image Credit: (Photo-AI) मोतिहारी उर्वरक खेलSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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