/मोतिहारी उर्वरक खेल: सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में जो नकली खाद का मुख्य आरोपी था, FIR से उसका नाम कैसे हुआ गायब?

मोतिहारी में उर्वरक कालाबाजारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है. पिछले तीन दिनों में बनकटवा, कोटवा और ढाका में कारवाई करते हुए सैकड़ों बोरा उर्वरक जब्त किया गया है. इन तमाम कार्रवाई से लग रहा है कि जिला कृषि विभाग अब काफी एक्टिव मोड में है. दरअसल, दो दिन पहले बनकटवा में करीब दो हजार बोरा उर्वरक जब्त किया गया था. इस दौरान नकली उर्वरक और उसे बनाने वाले दो लोगों का नाम सामने आया था, जिसका जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दिया था. मगर, जब घटना के दो दिन बाद जब एफआईआर दर्ज हुआ, तो नकली उर्वरक बनाने वाला एक प्रमुख नाम एफआईआर से गायब हो गया पर वो नाम जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के प्रेस विज्ञप्ति में आज भी मौजूद है.