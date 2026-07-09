/मोतिहारी उर्वरक खेल: सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में जो नकली खाद का मुख्य आरोपी था, FIR से उसका नाम कैसे हुआ गायब?

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मोतिहारी में उर्वरक कालाबाजारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है. पिछले तीन दिनों में बनकटवा, कोटवा और ढाका में कारवाई करते हुए सैकड़ों बोरा उर्वरक जब्त किया गया है. इन तमाम कार्रवाई से लग रहा है कि जिला कृषि विभाग अब काफी एक्टिव मोड में है. दरअसल, दो दिन पहले बनकटवा में करीब दो हजार बोरा उर्वरक जब्त किया गया था. इस दौरान नकली उर्वरक और उसे बनाने वाले दो लोगों का नाम सामने आया था, जिसका जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दिया था. मगर, जब घटना के दो दिन बाद जब एफआईआर दर्ज हुआ, तो नकली उर्वरक बनाने वाला एक प्रमुख नाम एफआईआर से गायब हो गया पर वो नाम जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के प्रेस विज्ञप्ति में आज भी मौजूद है.
इतना ही नहीं एफआईआर में जिक्र किए गए उर्वरक के बोरा की संख्या और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करवाए गए उर्वरक की संख्या में अंतर है. संख्या में अंतर होना शायद मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन नकली उर्वरक बनाने वाले का नाम एफआईआर से गायब हो जाना कतई मानवीय भूल नहीं हो सकती है!
जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि दिनांक 06.07.2026 की रात्रि में बनकटवा प्रखंड अंतर्गत बड़हरवा, रेगनिया, आठमोहन और बीजबनी में सशस्त्र सीमा बल की 71वीं बटालियन, स्थानीय पुलिस प्रशासन और जिला कृषि पदाधिकारी के सहयोग से छापेमारी की गई. छापेमारी में तस्करी के लिए रखे गये लगभग 2000 बैग उर्वरक बरामद किया गया. बरामद किये गये उर्वरक को जब्त कर लिया गया है.
कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्ति जावेद अंसारी, विश्वनाथ राय, सिकंदर राय, सिखु राय और सुधीर राय के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही अगरवा गांव निवासी प्रमोद राय और मदन राय वगैरह के द्वारा नकली डी.ए.पी. बनाया जा रहा था. छापेमारी के दौरान उक्त नकली डी.ए.पी. बनाने का भंडाफोड़ किया गया. उक्त दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है.
प्रेस विज्ञप्ति में प्रमोद राय के विषय में लिखा हुआ है कि वो नकली उर्वरक बनाते हैं पर एफआईआर कांड संख्या -162/26 में प्रमोद राय का नाम एफआईआर में नहीं है.