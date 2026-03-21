मोतिहारी में आर्म्स लाइसेंस के लिए जाली हस्ताक्षर का खेल उजागर, चौकीदार गिरफ्तार, नाज अहमद खान फरार

Motihari Latest News: आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए केसरिया प्रखण्ड प्रमुख पति नाज अहमद खान ने चौकीदार के साथ मिलीभगत की. केसरिया SHO का जाली हस्ताक्षर किया और SP को सत्यापन रिपोर्ट के लिए भिजवा दिया.
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Motihari News: मोतिहारी के केसरिया प्रखण्ड प्रमुख के पति और कुख्यात अपराधी नाज अहमद खान ने बंदूक का लाइसेंस पाने के लिए थानेदार (SHO) के ही फर्जी हस्ताक्षर कर डाले. हालांकि, एसपी (SP) स्वर्ण प्रभात की पैनी नजरों ने इस बड़ी जालसाजी को पकड़ लिया, जिसके बाद अब अपराधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
जानकारी के अनुसार, कुख्यात नाज अहमद खान ने आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. लाइसेंस की प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन जरुरी होता है. नाज अहमद ने इस प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए केसरिया थाने के एक चौकीदार मनोज सिंह के साथ मिलीभगत की. शातिर अपराधी ने केसरिया SHO के जाली हस्ताक्षर कर सत्यापन रिपोर्ट तैयार करवाई और उसे सीधे एसपी कार्यालय भिजवा दिया.
लाइसेंस की प्रक्रिया मामले की जब जांच रिपोर्ट एसपी स्वर्ण प्रभात के सामने पहुंची, तो उन्हें हस्ताक्षर पर शक हुआ. उन्होंने फौरन इसकी जांच करवाई, जिसमें पुष्टि हुई कि एसएचओ (SHO) के हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं.
दरअसल, केसरिया थाना में कुख्यात नाज अहमद खान और चौकीदार मनोज सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपी चौकीदार मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मुख्य आरोपी नाज अहमद खान फिलहाल फरार है. एसपी ने नाज अहमद खान की गिरफ्तारी के लिए 15,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है.
एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि नाज अहमद खान को 48 घंटे के भीतर सरेंडर करने की मोहलत दी गई है. अगर वह सरेंडर नहीं करता है, तो कोर्ट के आदेश पर उसके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई जाएगी.
रिपोर्ट: पंकज कुमार
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