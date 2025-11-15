NDA की सुनामी में भी नहीं बचा पाए अपनी सीट, नीतीश के खास मंत्री को करना पड़ा RJD से हार का सामना

Bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने रिकॉर्ड 202 सीटें जीतकर प्रचंड जीत दर्ज की है. इस भारी बहुमत के बीच नीतीश कुमार कैबिनेट के एक मंत्री को हार का सामना करना पड़ा. आइए आपको उस प्रत्याशी के बारे में बताते हैं.
Bihar chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 का नतीजा NDA के पक्ष में ऐतिहासिक रहा. भाजपा, जदयू और एनडीए के सभी दलों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इन सबके बीच एक नतीजा ऐसा भी रहा जिसने सबको चौंका दिया है. बता दें कि नीतीश सरकार के 29 मंत्रियों में से केवल 1 मंत्री चुनाव हार गया और यह बड़ी हार काफी बड़ी थी. जानकारी के लिए बताएं तो चकाई सीट से लड़ रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह को आरजेडी की महिला प्रत्याशी सावित्री देवी ने लगभग 13 हजार वोटों से हरा दिया है.
हार गए नीतीश कुमार के मंत्री?
बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की लहर इतनी तेज रही कि विपक्ष का सुपड़ा लगभग साफ हो गया है. आरजेडी 25 और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमटक रह गई है. इस सुनामी के बीच भी जदयू कोटे के मंत्री सुमित कुमार सिंह अपनी सीट बचाने में असफल रहे.
बता दें कि सुमित कुमार सिंह चकाई विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे. वे नीतीश सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे और जदयू के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं. सुमित सिंह समाजवादी नेता श्रीकृष्ण सिंह के पोते हैं और लंबे समय से नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं.
महिला उम्मीदवार ने दी करारी हार
चकाई सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा था. यहां RJD की उम्मीदवार सावित्री देवी ने सुमित कुमार सिंह को बड़े अंतर से हरा दिया है. बता दें कि सावित्री देवी (RJD) को 80,357 वोट मिलें वहीं सुमित कुमार सिंह (JDU) 67,385 वोट पर ही सिमट गए. दोनों सीटों के बीच का अंतर 12,972 रहा. इस हार ने जदयू के खेमे को पूरी तरह चौंकाकर रख दिया है.