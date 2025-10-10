Advertisement
Bihar Chunav 2025: गोविंदगंज सीट को लेकर NDA में हो रहा घमासान, BJP और LJPR में चल रही नूराकुश्ती! जानें वजह

Govindganj Vidhan Sabha Seat: बीजेपी और लोजपा-रामविलास के बीच पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है. मौजूदा समय में यह सीट बीजेपी के पास है और सुनील मनी तिवारी विधायक हैं. वहीं लोजपा-राविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के भाई राजन तिवारी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 03:19 PM IST

जेपी नड्डा-चिराग पासवान
Govindganj Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है. बताया जा रहा है कि मनपसंद सीटें नहीं मिलने से लोजपा-रामविलास प्रमुख चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं. कुछ सीटों को लेकर अभी तक घमासान मचा हुआ है. इन सीटों में पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज सीट भी शामिल है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी और लोजपा-रामविलास दोनों इस सीट पर अपना-अपना दावा ठोकने में लगे हुए हैं. यहां पर जन-आवाज और दल-पॉलिटिक्स दोनों मिलकर चुनावी खेल को बदल सकते हैं. मौजूदा समय में यह सीट बीजेपी के पास है और सुनील मनी तिवारी विधायक हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी. 

बीजेपी इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है. बीजेपी को अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ने का एक कारण भी है, क्योंकि बीजेपी के सुनील मनी तिवारी ने कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को 27 हजार 924 वोटों से हराया था. सुनील मणि तिवारी को 65 हजार 544 वोट मिले थे और ब्रजेश कुमार को 37 हजार 620 वोट ही मिल पाए थे. इस चुनाव में लोजपा उम्मीदवार राजू तिवारी तीसरे नंबर पर रहे थे. लेकिन इस बार भी लोजपा अपना दावा कर रही है. जानकारी के मुताबिक, लोजपा-राविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के भाई राजन तिवारी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं. वे पिछले एक साल से इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं. 

ब्राह्मण वोटर इस सीट का मिजाज तय करते हैं. यहां के मतदाताओं का रुझान लंबे समय तक क खास जातीय ध्रुवीकरण में रहा है. साल 1952 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक के 17 विधानसभा चुनावों में 14 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. इस सीट पर सिर्फ 3 बार ही भूमिहार उम्मीदावर की जीत हुई है. यह रिकॉर्ड बताता है कि इस इलाके में ब्राह्मण वोटरों की पकड़ कितनी मजबूत है. जातीय समीकरण की बात करें तो गोविंदगंज विधानसभा में 14 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं. जब ब्राह्मण वोट दो या तीन हिस्सों में बंट जाते हैं तो उस वक्त मुसलमानों की भूमिका काफी अहम हो जाती है, इसका उदाहरण साल 2015 का विधानसभा चुनाव है.

