मोतिहारी से आगे चकिया या कल्याणपुर में स्थापित होगा नया चीनी मिल, जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे जिलाधिकारी

पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जिले में एक नई चीनी मिल की स्थापना के संकेत दिए हैं. यह मिल कल्याणपुर या चकिया क्षेत्र में लगाई जा सकती है ताकि जिले के सभी हिस्सों के गन्ना किसानों को समान लाभ मिल सके.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:17 PM IST

पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल
बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जल्द ही एक और चीनी मिल स्थापित होने वाला है. यह ​चीनी मिल मोतिहारी से आगे कल्याणपुर या फिर चकिया में ही स्थापित किया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन की बेतिया राज की जमीनों पर नजर है. वैसे तो जिला प्रशासन के पास बेतिया राज की 500 एकड़ से ज्यादा जमीन रामगढ़वा में है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां से सुगौली चीनी मिल की दूरी 15 किलोमीटर ही है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर रामगढ़वा में चीनी मिल स्थापित होता है तो पूर्वी चंपारण की दोनों चीनी मिलें आसपास हो जाएंगी और दोनों में प्रॉपर तरीके से गन्ने की आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी. इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिले का एक बड़ा भाग चीनी मिल से दूर हो जाएगा. मोतिहारी में भी बेतिया राज की 70 एकड़ जमीन है, लेकिन यह चीनी मिल की स्थापना के लिहाज से पर्याप्त नहीं होगी.

पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जी बिहार से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जिला प्रशासन मोतिहारी से आगे मुजफ्फरपुर की तरफ चीनी मिल स्थापित करने के पक्ष में है. उनका कहना है कि सुगौली में पहले से एक चीनी मिल है, जो प्रॉफिट में चल रहा है. किसानों को सुगौली चीनी मिल से बहुत फायदा मिल रहा है. सुगौली चीनी मिल से आसपास के रामगढ़वा, छपवा, सेमरा, रघुनाथपुर और सरिसवा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है. इनमें से कुछ इलाकों से गन्ने की आपूर्ति मझौलिया चीनी मिल को भी होती है. इसलिए चीनी मिल की जरूरत कल्याणपुर या बारा चकिया क्षेत्र के लोगों को ज्यादा है. इसलिए नई चीनी मिल की स्थापना उधर ही की जा सकती है.

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि पूर्व में जो चीनी मिलें यहां चलती थीं और बंद हो गई थीं, उन्हें चालू करवाना अब संभव नहीं हैं. इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि दोनों मिलों से अधिकांश सामान गायब हो चुके हैं. ये दोनों चीनी मिलें निजी क्षेत्र की थीं, जिनके बारे में वे फैसला नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि या तो चीनी मिल के लिए जमीनों को एक्वायर करना होगा या फिर सीलिंग के तहत उन्हें सरकार को हासिल करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मिल के लिए कम से कम 100 एकड़ जमीन की जरूरत होती है. अगर 100 एकड़ जमीन एक जगह नहीं मिली तो फिर अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. इसके लिए वे जल्द से जल्द जगह फाइनल कर सरकार को भेजने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- SVU Raid: अररिया में 15000 घूस लेते राजस्व कर्मचारी इम्तेयाज आलम रंगे हाथ गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण में चीनी मिल चालू हो, ऐसा जिला प्रशासन भी चाहता है और इसके लिए कवायद भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि जैसे ही जमीन का चिह्निकरण हो जाता है, इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया जाएगा और सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा.

